Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: lo Scorpione.

Oggi, 23 Ottobre, entriamo nel pieno del mese dello Scorpione, decimo segno dello zodiaco ed immediatamente successivo al segno zodiacale della Bilancia. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche che riguardano questo segno zodiacale.

Un segno noto a tutti per essere il più misterioso dello zodiaco. Motivo per cui ne analizzeremo a fondo il carattere, i tratti predominanti e le curiosità che lo riguardano.

Scheda dello Scorpione

Periodo: Dal 23 Ottobre al 22 Novembre

Pianeta dominante: Marte

Colore del segno: Rosso

Pietra porta fortuna: Rubino

Fiore del segno: Orchidea

Giorno fortunato: Venerdì

Il segno zodiacale dello Scorpione in generale

Le nate sotto il segno zodiacale dello Scorpione sono persone misteriose, ricche di fascino e con tante carte che tendono a tenere nascoste. Molto legate alla propria privacy tendono ad essere riservate, sopratutto con le persone che non conoscono a fondo.

Intuitive come poche, si fidano ciecamente delle proprie percezioni. E sono altresì in grado di mettere in campo una certa autoanalisi che gli consente di guardarsi sempre con occhio critico ma realistico. Profonde ed empatiche tendono molto al perfezionismo e questo aspetto le rende spesso ipercritiche sia nei propri confronti che in quelli degli altri.

In particolare, tendono a diventare molto esigenti quando di mezzo ci sono valori per loro ineccepibili come la fedeltà, la giustizia e la serietà. Valori per i quali sono disposte a lottare in ogni modo, giudicando chi non li segue in modo anche pesante.

Passionali come poche, tendono a tuffarsi a capofitto in tutto ciò che gli piace o che reputano adatto a loro. E quando lo fanno perdono di vista ogni cosa, dandosi al massimo per ottenere il meglio.

A ciò si unisce una sorta di bilanciamento dato dal loro essere delle persone serie e precise. Le native del segno sono infatti sempre ligie alle regole che reputano giuste. E di conseguenza sono anche in grado di creare e di far mantenere un certo ordine mentale.

Amanti del mistero, sanno sognare come poche altre persone al mondo. Per farlo, però, necessitano di una base di realtà. Base che usano come fondamenta per sognare liberamente e senza bruschi risvegli. Il tutto per andare incontro ad una realtà che potrebbe palesarsi loro in modi diversi. Un atteggiamento che le rende persone più che portate a creare storie. Cosa che fanno dando vita a scenari verosimili anche se basati su storie fantastiche.

Estremamente sensitive, riescono a capire quando si sta loro mentendo o quando qualcosa non è come sembra. Per questo motivo sembrano avere sempre uno sguardo su un mondo che gli altri non riescono a percepire. Un mondi che per le native del segno è qualcosa che si intreccia perfettamente con la vita di tutti i giorni. E, inutile dirlo, con il loro modo di essere.

Le native dello Scorpione nel lavoro e nello studio

Da persone passionali quali sono, le native dello Scorpione rendono al massimo in tutto ciò che le attrae. E, ovviamente in ciò che reputano in assonanza con le loro corde. Pur essendo persone che sanno come impegnarsi per dare il massimo, i migliori risultati arrivano infatti solo nei campi per i quali sono effettivamente portate. O in quelli che in qualche modo riescono a stimolarle.

Nello studio hanno quindi bisogno di sentirsi sempre motivate ed incuriosite al punto da voler sempre procedere per saperne di più. In caso contrario rischiano di stancarsi presto e di diventare poco attente e per nulla spinte a migliorarsi. Cosa che può portarle a cambiare indirizzo più volte. Il tutto con l’aspetto positivo che una volta trovato quello giusto si rivelano più che in grado di bruciare le tappe. Cosa che fanno recuperando tutto il tempo perso in precedenza.

Sul lavoro, le nate sotto il segno zodiacale dello Scorpione hanno bisogno di sentirsi nel proprio ruolo. E per farlo devono vivere il tutto al meglio sia da un punto di vista emozionale che collaborativo. Particolarmente portate per tutto ciò che è artistico si rivelano lavoratrici pronte ad impegnarsi al meglio. E tutto purché i risultati si facciano notare nei tempi da loro previsti.

Lavorativamente parlando si trovano meglio da sole ma sanno anche collaborare con eventuali colleghi, instaurando un buon lavoro di squadra. Perché questo prosegua al meglio è però indispensabile che si sentano anche stimate e supportate. In caso contrario, infatti, possono diventare davvero difficili da gestire. Ottime leader, sanno come motivare gli altri aiutandoli a crescere e per questo si rivelano capi profondamente stimati.

Ciò che conta di più è comunque la loro capacità di continuare a crescere e di interessarsi a ciò che fanno. In caso contrario, infatti, il rischio è quello di non dare il meglio di se e di sedersi, stancandosi al punto da decidersi a cambiare. Cosa che quando avviene fanno solo per migliorarsi, riuscendo quasi sempre ad affermarsi e a fare ciò che amano davvero.

Le native dello Scorpione tra amicizia e amore

Le relazioni interpersonali sono un aspetto estremamente importante per le native dello Scorpione. Sebbene ci mettano un po’ ad entrare in confidenza con gli altri basta poco per far emergere il loro vero modo di essere. Così, anche se all’inizio possono apparire inizialmente fredde o distaccate, in poco tempo le si può conoscer meglio. Le native del segno sono infatti persone in grado di amare in modo unico.

Ottime amiche, sono fedeli e oneste. Sempre in grado di dare il giusto sostegno e di darsi quanto serve per la felicità delle persone che amano. Sincere come poche altre, sono un punto stabile nella vita di chi le conosce. E si può dire senza alcun dubbio che su di loro si può sempre contare.

Ovviamente, così come sono sempre pronte a dare si attendono anche di ricevere. Davanti ad un tradimento, infatti, prendono il tutto molto duramente, chiudendosi e mettendo in discussione l’intera amicizia. Sbagliare con loro equivale a bruciarsi. E ciò significa andare incontro al loro lato vendicativo o, ancor peggio, alla loro indifferenza. Cosa che rappresenta quasi sempre il punto di non ritorno.

Anche in amore le native del segno sono altrettanto passionali. Quando pensano di aver trovato la persona giusta sono pronte ad aprirsi del tutto. E lo fanno mostrando i lati di se che riservano solo a pochi intimi. Questo, però, implica un attendersi egual trattamento. E se la cosa non avviene finiscono con il diventare diffidenti.

Estremamente fedeli non accettano alcun tipo di infedeltà, aborrendo allo stesso modo sia quella fisica che quella mentale. Ed essendo estremamente sensitive è inutile dire che tendono ad accorgersi di qualsiasi cosa venga fatta alle loro spalle. Detto ciò, si tratta di persone che una volta conosciute è impossibile non amare. Così vive e ricche di emozioni da condividere sono infatti in grado di aprire un mondo tutto nuovo a chiunque le incroci sul proprio cammino.

Riassumendo, quindi, le native del segno zodiacale dello Scorpione sono persone uniche, calorose e ricche di passione. Allo stesso tempo possono rivelarsi anche molto pericolose. Per questo motivo è sempre meglio averle dalla propria parte che in opposizione. Quando decidono di dar contro a qualcuno, infatti, non si fermano fin quando non l’hanno distrutto. Niente paura, però, perché se ci si comporta correttamente non si ha nulla da temere. Anzi, si potrà contare sui migliori alleati di sempre.