Blush o fard? Le differenze fra i due e come usarli correttamente

Tutte noi ci trucchiamo, anche se poco, ma conosciamo veramente la differenza tra questi due prodotti? Eccola!

La mattina dopo che ci siamo svegliate con un bel caffè è giunto il momento di dedicare del tempo alla preparazione prima di uscire di casa per andare al lavoro. Ecco quindi che ci pettiniamo, ci vestiamo e per ultimo ci trucchiamo.

Ma conosciamo veramente come vanno usati i vari prodotti? E la differenza tra blush e fard qual è? Eccola spiegate in modo semplice, così non ti potrai più sbagliare.

Fard e blush: ecco le differenze

A tutte noi piace sentirci bene e se abbiamo una giornata no, oppure ci siamo svegliate con qualche piccolo difetto è giusto nasconderlo se ci fa sentire meglio. Ecco quindi che il trucco è il nostro amico e fedele alleato.

Ma sappiamo veramente come si utilizzano tutti i prodotti in modo corretto? Ad esempio, come dicevamo poc’anzi, sai qual è la reale differenza tra questi due prodotti, ovvero il blush ed il fard? Potresti rimanere davvero stupita.

Sì perché sono sinonimi. Hai letto bene, non ci siamo sbagliate. Tutti e due servono per dare alla nostra pelle quell’effetto roseo che elimina il grigiore e ci fa sentire immediatamente bene. Cancellano con un solo tocco tutta la stanchezza. Attenzione però agli errori con il blush che puoi commettere.

Possiamo trovarli in tantissimi modi, in polvere, in stick o cremosi. Scegliamo quello che secondo il nostro parare è il migliore e più semplice da stendere. Utilizziamo tonalità radiose che coi permettono d’avere quel senso di benessere con una sola passata.

In commercio ci sono di tutte le fasce di prezzo. Possiamo applicarli con un pennello, con le dita o con una spugnetta. Proviamo, togliamo e riapplichiamo. Il make up deve essere quel tocco che ci fa sentire bene e ci permette di iniziare al meglio anche una giornata noi. Ma sai che puoi realizzare il tuo blush in casa? Ecco i consigli semplicissimi per farlo.

Noi ti consigliamo di scegliere sempre la texture in crema o mousse. Il motivo? Si applica con le dita e ti permette di avere un effetto assolutamente naturale e senza fatica, quindi cosa c’è di meglio. Tutti ti faranno i complimenti per la tua pelle e la freschezza del tuo viso appena arriverai in ufficio!

Non sai quale tonalità scegliere per questa estate? Ecco la guida alla scelta del blush estivo, non puoi assolutamente non leggerla!