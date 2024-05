Abbinamenti con il beige: le idee outfit più facili da copiare

Sembra banale abbinare il beige ma non è assolutamente così. Ecco ben tre abbinamenti che ti lasceranno senza parole.

Quando ci dobbiamo preparare per affrontare una nuova giornata molto spesso ci affidiamo ad abbinamenti di colore che ci fanno sentire bene. Ecco quindi che il nostro armadio ha una predominanza di bianco e nero. Solamente qualche accenno di colore.

Noi oggi però ti vogliamo aiutare. Si perché qualche capo beige c’è sicuramente ma come abbinarlo? Ecco la soluzione che gli esperti di Chedonna hanno trovato. Sei curiosa? Leggi il nostro articolo ed i complimenti non tarderanno ad arrivare.

Il beige come lo abbino? Ecco la risposta

Iniziamo dicendo che il beige è un colore neutro, semplice ma molto elegante. Può essere messo alla soglia del bianco. Possiamo abbinarlo in modo non troppo scontato e ti aiuteremo a fare gli abbinamenti giusti per essere alla moda.

Impossibile non avere qualche capo nel nostro armadio di questo colore. Se così fosse è il momento di dedicarci allo shopping. Ecco i cinque capi super trandy e qualche capo nuovo non è mai una cattiva idea, specialmente se basico. Noi oggi vi indichiamo ben tre abbinamenti che dovrete provare in base al vostro gusto personale e alla vostra carnagione.

Ma non ci dilunghiamo troppo ed iniziamo. Come prima cosa possiamo abbinare alla perfezione il beige con i colori caldi e più carichi di lui. Possiamo utilizzarlo per la sua principale funzione, ovvero quella di capo super basico e neuto. Immagina un pantalone beige ed una maglietta in estate, sarai perfetta dalla mattina alla sera!

Un abbinamento davvero ok è con i toni freddi, e tutti i colori pastello. I nostri stylist lo amano con il nero. Si crea un contrasto veramente elegante e super chic. E voi lo amate più in questa versione o pastelloso? Ultimo consiglio che vi suggeriamo è con il denim.

Un paio di jeans, magari anche con il fondo svasato ed una magliettina beige sono perfetti. In questo caso azzardiamo con qualche accessorio particolare e saremmo in pochissimo tempo alla moda ed elegantissime.