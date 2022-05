Innamorate dei pantaloni beige? Ecco come indossarli per essere super cool

Valida alternativa al rosso ed al nero in inverno, protagonisti di discutibili outfit primaverili monocromatici e inconsapevolmente nude, i pantaloni beige godono di nuova vita grazie ai colori vivi della stagione calda.

Arancione, verde smeraldo, celeste, fucsia e – per fortuna – bianco. Ad un paio di pantaloni beige, sia che si leghino in vita sia che cadano morbidi a palazzo o slim a vita alta, si può abbinare tutto in questo periodo ed anche di più.

Con capi variopinti però deve valer la regola degli accessori in match perfetto così da evitare il rischioso effetto clown che, ahinoi, ci circonda costantemente con l’innalzamento delle temperature. Scopriamo quali scegliere per look internazionali.

Poco sforzo, poco tempo, molta versatilità e grande risultato con i pantaloni beige

Va evitato il total look beige esattamente come vanno banditi i capi di questa tonalità troppo attillati che mostrano solo i bordi degli slip. Bisogna scegliere la tonalità preferita (calda o fredda), il modello dei pantaloni e poi quando portarli.

Con una camicia di jeans si avrà un vero american style. Proprio come per la blusa bianca in lino si otterrà uno stile italiano al cento per cento. Sono questi i due accostamenti più diffusi ed amati e si possono miscelare portando una canotta bianca maschile sotto la camicia di jeans. in questo caso i pantaloni è meglio che siano larghi sulla gamba ed il sandalo flat.

Come spesso abbiamo fatto alle superiori prima ed all’università poi, un’altra opzione è quella di una felpa o una maglia grigio chiaro ed una sneakers over (per le più giovani ok accordato anche per un paio di Vans Old Shool).

Come insegnano le star internazionali, anche il beige più spento può essere ravvivato con fucsia ed altri toni simili. Un blazer lampone come quello di Zara (49.95 euro) si abbinerà alla grande al capo del giorno a patto che si scelga un sandalo della stessa tonalità o comunque un tacco alto chiaro.

Discutibile per le puriste del genere alla marinara, la maglietta a mezze maniche o a maniche lunghe con righe orizzontali bianche e blu. Un mocassino, in questo caso è d’obbligo.

Se si è fuori forma allora bisognerà fare maggiormente attenzione al modello dei pantaloni ed evitare quelli troppo attillati o a zampa ma si possono e si devono portare anche fuori dal campo di golf.

Silvia Zanchi