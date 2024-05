Vuoi applicare l’eyeliner in modo perfetto? Ecco la guida passo passo per farlo in poche mosse

Quando ci trucchiamo il momento più difficile e delicato è quello dell’eyeliner. Come possiamo applicarlo alla perfezione? Ecco i consigli semplici ma che funzionano

Truccarci la mattina piace a tutte noi. Possiamo mimetizzare qualche piccolo punto che non ci piace ed enfatizzare magari la bocca o lo sguardo. Ma c’è un momento ben preciso dove a tutte trema la mano, parliamo dell’eyeliner.

Lui ci permette di ampliare e sottolineare il nostro sguardo ma è difficilissimo da mettere, o meglio è complicato se non conoscete questi trucchi. Quindi se sei curiosa e vuoi provare anche tu a non sbagliare ecco cosa devi fare.

Eyeliner perfetto? Se segui questi consigli assolutamente si!

Come dicevamo in precedenza riuscire a completare il nostro make up con l’eyeliner ci aiuta a mettere in primo piano il nostro sguardo e allo stesso tempo possiamo realizzare mille trucchi diversi. Vogliamo qualcosa di divertente, realizziamo una riga colorata, oppure un tratto sottilissimo per l’ufficio, altrimenti bello evidente per la sera!

Ma quali sono i consigli veramente validi per applicarlo in modo corretto? Diciamo che il più semplice è quello di realizzare vari trattini. Poi unisci il tutto ed ecco che la tua riga sarà perfetta. Mi raccomando devi essere decisa quando passi l’eyeliner tra di loro.

Un’altro metodo utile, è quello del cucchiaio. Si hai letto bene. Utilizza il manico del cucchiaio per la parte finale mentre la parte tonda ti aiuta sull’occhio. Appoggialo e traccia la linea, rimarrai senza parole dal risultato.

Terzo consiglio. Utilizza una matita bianca e poi traccia sopra l’eyeliner nero. In questo modo non andrai proprio a mano libera! Ultimo consiglio se hai fatto qualche piccolo errore correggi con un po’ di correttore, ma senza eccedere e solamente dopo che si è asciugato.

Aiutati con un cotton fioc. Ma cosa possiamo fare se ci accorgiamo che una riga è più grande dell’altra? Utilizza sempre il metodo che ti abbiamo appena indicato e sistema il trucco. Altrimenti maschera un pochino con le polveri che hai utilizzato come base sulla palpebra ma non ricalcare mai la linea di eyeliner.

Non tirare poi mai e poi mai la pelle quando applichi eyeliner. Il motivo? La line ti sembrerà in un primo momento super sottile ma quando lascerai la pelle non sarà assolutamente la stessa cosa. Adesso che conosci tutti questi trucchi per applicare l’eyeliner è il momento di mettersi alla prova e sperimentare!