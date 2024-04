Il make up più richiesto del momento? Come realizzare il Berry girl in poche mosse

Vuoi sperimentare il trucco che sta andando per la maggiore tra le varie Vip? Ecco come realizzarlo per essere super alla moda.

Sappiamo bene che in ogni stagione dell’anno ci sono dei consigli di stile per essere super alla moda. Oggi ti vogliamo parlare di una tendenza in particolare che riguarda il trucco. Si perché se hai fatto caso un colore predomina.

Ecco quindi come possiamo essere alla moda e realizzare in modo facile e veloce un trucco bellissimo. La guida passo passo che noi di Chedonna abbiamo studiato per te. Prendi nota e mettiti alla prova!

Berry girl: ecco il make up della primavera

La primavera è il momento dove il colore prende spazio tra il nero ed il grigio dell’inverno. In questo momento poi la tendenza è quella che si chiama berry girl, ovvero un ricordo dei frutti di bosco.

Questa colore spopolerà poi anche in estate, fidatevi dei nostri esperti! Ma quali sono i colori principali? Ovviamente i colori che vanno dal magenta al blu scuro e che ricordano mirtilli, lamponi e more.

Ma la scelta di questi colori è particolarmente indicata sulle tonalità fredde e potrebbe non donare alla perfezione a chi ha una carnagione dorata o biege. Abbandoniamo quindi il trend? Assolutamente no! Adattiamolo con predominanza di colori dal rosa al bordeaux.