Skincare mattina e sera: tutti i segreti per una pelle sana

Il termine skincare identifica l’insieme dei processi quotidiani dedicati alla cura della pelle, incentrati sul viso: la skincare quotidiana è necessaria affinché la pelle rimanga in salute e priva di impurità che possono creare irritazioni, rossori e fastidiosi inestetismi.

Una buona skincare serve a salvaguardare la pelle mantenendola:

Protetta

Pulita

Idratata

La skincare solitamente viene effettuata quotidianamente mattina e sera, con l’integrazione di trattamenti specifici una o due volte a settimana.

La differenza tra la cura della pelle diurna e quella notturna sta nel fatto che, la prima riguarda la protezione e la conservazione della pelle, mentre la seconda mira ad affrontare i problemi della cute prima del processo rigenerativo del sonno.

Skincare diurna

Curare la pelle appena svegli è uno step fondamentale che non dovrebbe mai essere trascurato: i prodotti che si possono applicare per la beauty routine del mattino sono diversi… Di seguito i vari step da seguire per avere una pelle sana e luminosa:

Lavare il viso con acqua, un’azione semplice da effettuare prima di applicare qualsiasi crema o detergente.

Utilizzare un detergente non aggressivo soprattutto se la pelle è soggetta a irritazioni e arrossamenti.

Utilizzare un tonico per ripotare il pH della pelle al suo equilibrio naturale.

Applicare un siero viso che, grazie ai suoi principi attivi, può risolvere vari problemi, come ad esempio un siero con acido ialuronico per il trattamento della pelle matura.

Applicare una crema idratante per mantenere la pelle sana e idratata.

Tutti questi step sono necessari per preparare adeguatamente la pelle ad affrontare le difficoltà della giornata con la giusta cura e protezione.

Skincare serale

Se vuoi ottenere un viso luminoso e riposato non è sufficiente la skincare diurna, occorre prendersi cura della propria pelle anche prima di andare a dormire: il passaggio fondamentale consiste nello struccare e detergere la pelle al fine di purificarla ed eliminare tutte le impurità accumulate durante la giornata.

La skincare serale, come quella diurna, è composta da vari step:

Rimuovere il trucco partendo dagli occhi, eliminando il mascara e la matita con un dischetto imbevuto di struccante per poi passare al resto del viso.

Applicare maschere o scrub per eliminare tutte le impurità e ristabilire l’equilibrio della pelle.

Utilizzare siero e contorno occhi per nutrire la pelle in profondità e prevenire la comparsa di macchie indesiderate.

Affidati i prodotti Bio Boutique La Rosa Canina

Vuoi anche tu prenderti cura della tua pelle con una skincare quotidiana utilizzando prodotti di qualità?

Affidati alla Bio Boutique La Rosa Canina: un negozio on-line che è molto più di un semplice shop, un punto di riferimento nel settore del beauty in Italia e non solo, dove ogni giorno puoi trovare tutto ciò che ti occorre ai prezzi più vantaggiosi.

Bio Boutique La Rosa Canina propone un ampio ventaglio di prodotti cosmetici biologici; tra i vari marchi possiamo sicuramente citare:

La Saponaria: brand italiano biocertificato e vegan. L’azienda è particolarmente attenta all’ambiente: ogni anno si impegna nel diminuire l’utilizzo di plastica vergine sostituendola con packaging in vetro, cartoncino, alluminio riciclato, bioplastica, plastica riciclata post consumo e plastica oceanica.

Gyada Cosmetics: brand italiano biocertificato, vegan (per la maggior parte dei prodotti) e nickel tested. Tutti i prodotti sono formulati senza alcool, coloranti o conservanti, parabeni, siliconi o petrolati.

Neve Cosmetics: brand italiano di make-up e cosmesi naturale, vegan e rigorosamente cruelty free. L’azienda Neve Cosmetics è leader del trucco minerale e sostiene da anni campagne di beneficenza in favore di associazioni animaliste. Niente siliconi, parabeni, petrolatum e sostanze aggressive.

Mesauda: brand italiano di make-up professionale ad un prezzo competitivo. I migliori laboratori di Italia, Francia (smalti) e Germania (matite) al servizio della ricerca di una bellezza che deve saper combinare l’arte dell’estetica con la tutela della salute e il rispetto della diversità che contraddistingue i tratti unici di ognuno di noi.

Per i lettori di CheDonna il negozio online Bio Boutique La Rosa Canina ha riservato uno speciale codice sconto: CHEDONNA15 del 15% valido su migliaia di cosmetici & make-up…approfittane subito!