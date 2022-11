Prima di accenderli vanno puliti. Ecco cosa non devi trascurare mai nella pulizia dei caloriferi

Scopri come pulire i caloriferi per spendere meno e per scaldare casa in modo più efficiente.

Siamo ormai giunti, come ogni anno, al momento dell’accensione dei termosifoni. Probabilmente, ti sarai quindi chiesta come pulirli nel modo corretto e quali azioni compiere per il loro corretto funzionamento.

Per dei caloriferi efficienti e a basso risparmio è infatti più che mai importante la gestione degli stessi. Cosa che avviene solitamente attraverso una corretta pulizia e con piccoli trucchi che se messi in pratica possono facilitarti di molto la vita. Ecco, quindi, tutto ciò che dovresti sapere per muoverti correttamente e per poter contare su una pulizia che sia green, economica ed in grado di farti risparmiare anche i costi in bolletta.

Come pulire i caloriferi nel modo corretto

La corretta pulizia dei caloriferi aiuta a rendere gli stessi più performanti e, di conseguenza, a scaldare di più. Ciò consente di non dover alzare troppo le temperature e di poter quindi godere di maggior caldo senza spendere di più.

Anzi, proprio attraverso la corretta pulizia degli stessi, scoprirai che il costo delle bollette si ridurrà di un bel po’. E di questi tempi sappiamo bene come anche la più piccola differenza possa essere importante, no? Scopriamo quindi quali sono le norme da seguire per dei termosifoni puliti e in grado di emanare maggior calore. Cosa che faranno in modo anche più salubre.

Eliminare la polvere

La prima cosa da fare è quella di eliminare la polvere che nel tempo tende ad accumularsi e che durante l’accensione può dare problemi. Per farlo è possibile usare un aspirapolvere, uno panno assorbi polvere o, volendo, un paio di collant in microfibra. In questo modo i caloriferi risulteranno sanificati ed in grado di compiere al meglio il loro lavoro.

Sbiancare i termosifoni è uno dei modi per pulire correttamente i caloriferi

In caso di termosifoni ingialliti, è possibile usare il bicarbonato di sodio per eliminare ogni traccia di giallo. Per farlo ti servirà un panno da inumidire e da impregnare con il bicarbonato in modo da strofinarlo sulle parti più gialle. Nel farlo dovrai ovviamente prestare attenzione a non eliminare il colore. Il consiglio è quindi quello di agire prima in una zona poco in vista e, successivamente, procedere con tutto il calorifero.

Pulire l’interno dei termosifoni

Un altro passaggio indispensabile per la corretta pulizia dei termosifoni è quello di pulirne anche l’interno. Per farlo basta aprire la valvola (puoi aiutarti con una pinza), far uscire l’acqua scura raccogliendola in un secchio, richiudere la valvola e dare un’altra pulita al calorifero, possibilmente con acqua e aceto. In questo modo otterrai anche un effetto igienizzante.

Ora che hai messo a punto le basi per la corretta pulizia dei caloriferi, potrai finalmente iniziare a godere del loro dolce tepore riscaldando tutta la casa. In questo modo sarai sicura di essere al caldo in totale sicurezza e potrai godere al contempo di un lieve risparmio dato appunto dal corretto funzionamento dei tuoi caloriferi. Cosa che gioverà sia a te che alla tua famiglia. E tutto senza l’uso di chissà quali prodotti chimici e dai prezzi davvero salati.