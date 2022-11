“Mi hanno asportato metà polmone”: l’ex di Amici fa un annuncio choc e sconvolge tutti

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si è lasciato andare ad una vera e propria confessione choc durante la sua recente apparizione in tv: “Mi hanno asportato metà polmone” ha ammesso durante il corso dell’intervista.

L’ex concorrente di Amici non lo aveva mai raccontato prima di questo momento, in quanto ha preferito vivere il suo dolore all’interno delle mura di casa e soltanto una volta che il problema è stato risolto ha deciso di parlarne con i suoi fedeli sostenitori che mai avrebbero immaginato che durante il corso di questi mesi avesse affrontato un simile dramma.

La confessione è arrivata nelle scorse ore nel salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove tra una confessione e l’altra in merito alla sua vita privata e ai suoi progetti futuri, ha ammesso di aver subito una difficile operazione nel 2020, l’anno in cui è esplosa la pandemia, e che soltanto adesso ha trovato il coraggio di poter rivelare la prima volta quello che è successo e di come ha voluto affrontare tutto questo una volta che gli è stato diagnosticato un tumore maligno.

Il dramma dell’ex di Amici di Maria De Filippi ha sconvolto i suoi fedeli sostenitori che ricordano che proprio in quel preciso anno non solo ha dovuto affrontare dunque la malattia ma che poco dopo ha dovuto fare i conti con la scomparsa di suo padre, venuto a mancare l’anno successivo.

L’ex di Amici lo confessa per la prima volta: il terribile dramma che gli ha cambiato la vita

L’ex di Amici ha fatto la sua confessione poco proprio dopo che un suo collega l’ha fatta grossa nella scuola più famosa d’Italia, lasciando senza parole tutti i suoi fedeli sostenitori come mai prima d’ora. A fare questa confessione nel salotto televisivo di Rai 1 è stato il cantane Valerio Scanu, che di recente ha anche annunciato che convolerà a nozze con il suo compagno.

“Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone“ ha raccontato l’ex allievo di Maria De Filippi da Serena Bortone. “In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe” ha ammesso, cercando di raccontare il meno possibile a suo padre che in quel periodo non stava molto bene. Tant’è che l’anno successivo purtroppo è venuto a mancare.

“Con i medici lo abbiamo sempre chiamato il tumoretto” ha poi proseguito. “L’esame estemporaneo istologico accertò che si trattava di adenocarcinoma, quindi un tumore maligno, mi hanno tolto tutti i linfonodi, ma non c’è stato bisogno di terapia“ ha poi concluso rivelando che fortunatamente nonostante la paura tutto si è risolto per il meglio.

La confessione di Valerio Scanu è stato come un colpo al cuore per i suoi fedeli sostenitori che mai avrebbero immaginato che il loro beniamino avesse affrontato un simile dramma in uno dei periodi più difficili per la storia dell’umanità.