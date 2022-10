Amici 22: allievo la combina grossa e sui social spoilera la sua eliminazione

L’allievo di Amici 22 l’ha fatta davvero grossa questa volta spoilerando sui social la sua eliminazione dal programma di successo di Maria De Filippi su canale 5.

Amici 22 tra poche ore tornerà sul piccolo schermo degli italiani per un appuntamento nuovo di zecca dove ci aspettano nuove esibizioni e purtroppo anche nuove eliminazioni.

Il programma, non è di certo un mistero, non va in onda in diretta e viene registrato qualche giorno prima della messa in onda. Per questo motivo sui social è molto facili inciampare in alcuni spoiler in quanto ci sono le immancabili talpe che rivelano quanto accada durante il corso della puntata. Se loro però sono libere di commentare il tutto, chi prende parte al programma, è tra le regole dello show, non può spifferare sui social quanto succede durante le registrazioni e deve mantenere il silenzio fin quando il tutto non viene trasmesso.

Per questo motivo un concorrente di Amici 22 l’ha fatta davvero grossa in quanto sui social ha spifferato la sua eliminazione dalla scuola più famosa d’Italia pubblicando una foto che lo ritrae al di fuori dalla casetta e questo non avrebbe dovuto farlo.

Amici 22, spoilerato il nuovo concorrente eliminato: la gaffe sui social

Ad Amici 22, dove l’insegnante ha umiliato la nuova allieva del programma, il concorrente l’ha fatta davvero grossa in quanto non avrebbe dovuto usare i social fin quando la trasmissione non sarebbe tornata in onda mostrando al pubblico del piccolo schermo la sua fuori uscita dallo show. Fuori uscita, tra l’altro, voluta dall’insegnate di canto Rudy Zerbi che lo ha giudicato un talento inadatto per poter proseguire con il suo percorso all’interno di questo contesto.

Il suo nome è spuntato fuori dalle anticipazioni di Amici 22 e la sua uscita doveva essere confermata soltanto con la messa in onda della puntata e non da certo dal suo profilo social. Profilo che ha voluto aggiornare personalmente non ha appena ha avuto modo di poter incontrare Federico Fashion Style e così ha voluto condividere con i suoi fedeli sostenitori questo momento confermando però al tempo stesso che non fa più parte del programma altrimenti il suo posto sarebbe stata in casetta insieme agli altri concorrenti. Ma chi è lui?

MA LUI CHE SPOILERA LA SUA USCITA X FAVORE #amici22 pic.twitter.com/VDvVtK0KtB — ali (@divadihwera) October 27, 2022

Lui è Andre della squadra di Arisa che ha spoilerato a tutti quanti la sua uscita dal noto talent show di canale 5.