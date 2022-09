Amici 22, Prof umilia la nuova allieva: web in subbuglio

Il web insorge dopo le parole della Prof di Amici nei confronti della nuova allieva: umiliata con attacchi pesanti, cosa ha detto.

É iniziata soltanto da una settimana la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e già inizia a far discutere. Puntuale come ogni anno è tornato l’appuntamento con i giovani talenti, che nella prima puntata del pomeridiano sono stati selezionati dai coach. Con un nuovo meccanismo tutti i candidati al banco di danza e di canto, già selezionati in precedenza, hanno avuto la possibilità di esibirsi in studio dando il meglio di loro.

A giudicare il loro “diritto” di entrare nella scuola Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto e Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo. Nuovi volti e vecchi ritorni insomma, con un’Arisa che è stata accolta benevolmente dopo un anno trascorso nell’azienda di concorrenza Rai e ora anche a conoscenza di chicche di “danza” a seguito della vittoria a Ballando con le Stelle.

Non si schiodano dalla loro cattedra i Prof ormai storici come la Celentano, che nel corso dei suoi anni di partecipazione al programma ha fatto tremare le gambe a tantissimi allievi. Ora, a pochi giorni dall’inizio di Amici 22, una nuova bufera si abbatte su di lei, che sembra essere ricascata ancora una volta in vecchi (e molto discussi) errori.

“Devi dimagrire”, gli attacchi sul peso della ballerina lanciano la Celentano nel caos

Non è la prima volta che Alessandra Celentano ricade in quelli che, a suo avviso, sono i canoni unici e indiscutibili di fisicità nella danza. Seguendo il suo stereotipo ha, nel corso delle varie edizioni, fatto penare gli allievi della scuola più famosa d’Italia, spesso vittime dei suoi giudizi non solo legati al talento ma anche al loro aspetto fisico. Ma sembra proprio che la maestra non abbia intenzione di cambiare di una virgola, come dimostra quanto accaduto nelle ultime ore ad Amici 22.

Le lezioni sono appena iniziate e già la coach di danza ha preso di mira una ballerina. Si tratta di Rita che, dopo una sessione con la maestra, è rientrata in casetta in lacrime per dei giudizi subiti sul suo corpo. “Mi ha detto che devo mettermi d’impegno per cambiare il fisico, perché non va bene“, si è sfogata la ragazza con le compagne di avventura. L’allieva ha poi spiegato che la sua reazione non era dovuta tanto a quello che le stato detto dalla maestra, che nella sua severità nasconde un dolore, quanto al fatto che ci prova già da tempo senza mai riuscirci.

Dalla sua parte, la Prof. ha cercato di “indorare la pillola” aggiungendo: “Non significa che devi smettere di mangiare, ma che devi imparare a mangiare bene“, definendola però, “un po’ gonfia“. Naturalmente, in un momento in cui i media e i giovani sono sempre più uniti nelle lotte alle discriminazioni sul fisico e al bodyshaming, delle affermazioni seppur professionali di questo tipo non sono passate inosservate al web, che in breve tempo è insorto commentando duramente le uscite della Celentano.