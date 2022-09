Michelle Hunziker, così non l’abbiamo mai vista: in lacrime confessa la verità

Michelle Hunziker si mostra sui social come non l’abbiamo mai vista: la conduttrice con le lacrime agli occhi confessa questa volta la verità.

Michelle Hunziker è stata sicuramente una delle protagoniste delle pagine di cronaca rosa di questi ultimi mesi. A tenere banco, prima ancora della separazione tra Totti e Ilary, è stata la sua, altrettanto celebre, dall’ex marito Tomaso Trussardi. Se un periodo di giustificata malinconia è stato evidente durante gli show in tv, la bella conduttrice svizzera ha ritrovato ben presto la grinta e il sorriso che la contraddistinguono.

Un po’ di merito è stato affibbiato sicuramente, anche alle affettuosità del bel chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini, che ha colto il “via libera” per avvicinarsi alla spumeggiante Mich. L’estate si è svolta, così, a colpi di gossip e paparazzate, che ritraevano la novella coppia in atteggiamenti romantici a dimostrazione di un feeling speciale. É stato difficile nascondere agli occhi del pubblico una liason che sembrava ormai andare a gonfie vele, tra vacanze insieme e presentazioni ufficiali.

Qualcosa, però, si è improvvisamente spezzato, senza naturalmente troppe spiegazioni. Pare che ad allontanare la Hunziker e Angiolini siano state incompatibilità caratteriali, o probabilmente un peso troppo grande del confronto con gli ex “ingombranti” di lei. Fatto sta, che ora la vita di Michelle è arrivata ad un vero punto di svolta e a raccontarlo è stata finalmente lei, con gli occhi colmi di lacrime.

Finalmente nonna: Michelle festeggia la notizia con un gioia e commozione

Se ne parlava ormai da settimane, da quando durante questa estate appena conclusa Michelle e Aurora furono beccate in farmacia a comprare un test di gravidanza. Data la relazione ancora in erba della showgirl, le ipotesi si sono riversate immediatamente sulla figlia di Eros Ramazzotti, ma nonostante i servizi su Chi che lo affermavano ormai con certezza, nessuna conferma arrivava. Probabilmente il tutto è stato dettato da una volontà di sicurezza prima di diffondere una novella così lieta, ma finalmente ci siamo.

Nelle ultime ore, con un simpatico video su Instagram, la figlia d’arte ha annunciato di essere incinta davvero e la news è rimbalzata in breve tempo sul web. Naturalmente la mamma era a conoscenza di tutto e sicuramente ha fatto fatica a non poter esprimere col suo pubblico tutta la sua gioia sprizzante. Ecco allora, che nelle sue stories di oggi la conduttrice svizzera si è finalmente lasciata andare esprimendo a gran voce la felicità di diventare nonna a 45 anni. “Ebbene sì…ora si può dire. Solo a scriverlo piango! Vi amo” si legge nella prima pubblicazione in cui ha ricondiviso il video della figlia.

Poi, si passa in palestra, dove la Hunziker viene chiamata dalla sua trainer “Nonnina, sei pronta a fare il prossimo esercizio?“. Un salto in aria ed un grido: “Sii!“, dimostrano tutta l’emozione per l’evento. Poi, in una confidenza più intensa, Mich si è presa un momento per parlare direttamente con i fan. “Finalmente possiamo dirlo, ovviamente lo sapevo già da tanto tempo…ora siamo liberi di essere felici!“, racconta con delle visibili lacrimucce negli occhi, per poi concludere con tanta commozione: “Lei è la mia bebè…come fa a fare un bebè la mia bebè? Cioè capite che bello? La vita è meravigliosa. Punto!“.