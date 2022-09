Dopo la batosta arriva la conferma: Michelle Hunziker cambia vita!

Dopo la batosta arrivata nell’ultimo periodo, per Michelle Hunziker novità in vista: la conduttrice è pronta a cambiare vita!

Non è la prima volta che si parla di lei in questa estate 2022. Forse perché Michelle Hunziker è stata una delle protagoniste assolute delle cronache rosa della bella stagione. Dopo la separazione dall’ex marito Tomaso Trussardi, la spumeggiante conduttrice si è lanciata in una liason tutto pepe.

I mesi caldi sono iniziati con paparazzate varie che testimoniavano un clima bollente tra lei e il bel medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini. Tra i due le cose, col passare del tempo, sembravano essersi fatte davvero serie. Il dottore aveva presentato la showgirl in famiglia con molto orgoglio, mentre la svizzera lo aveva fatto conoscere alle figlie durante le vacanze insieme in Sardegna. Insomma, Michelle aveva ritrovato un sorriso smagliante (che in realtà non ha mai perso) e tutto sembrava andare a gonfie vele, ma probabilmente si trattava di un fuoco di paglia.

Le recenti indiscrezioni non lasciano dubbi sul fatto che la storia sia già finita. Angiolini e la Hunziker sono tornati ufficialmente single, dopo un’intensa frequentazione. Alla base dell’allontanamento abbastanza repentino, probabilmente incomprensioni caratteriali o, si dice, troppi confronti pesanti da reggere col passato di Michelle. Dopo questa ulteriore batosta, però, la conduttrice si prepara a cambiare vita!

Le prime foto col pancino non lasciano dubbi: Michelle presto nonna

Se il capitolo amore per Michelle Hunziker non sembra essere molto fortunato, il versante famiglia è pronto a riservare delle dolcissime sorprese. La voce su una possibile maternità di Aurora Ramazzotti si era sparsa già lo scorso agosto quando, proprio durante le vacanze in Sardegna, mamma e figlia erano state beccate in farmacia a comprare un test di gravidanza.

Dopo i primi dubbi iniziali, le ipotesi si sono spostate direttamente sulla figlia di Eros, che attualmente è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza. Da parte della famiglia ancora nessun annuncio ufficiale è arrivato, scelta dettata probabilmente da una voglia di attendere la serenità che tutto proceda per il meglio prima di diffondere la notizia. Ma nell’ultimo servizio pubblicato da Chi proprio oggi, spuntano le prime foto col pancino.

“Weekend romano a casa Cerza“, si legge nei titoli che accompagnano gli scatti, in cui si vedono i fidanzati alla stazione Termini di Roma, diretti a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni con la famiglia di lui. Aurora indossa un jeans a gamba ampia color cammello, abbinato ad un crop-top cortissimo, che lascerebbe ammirare una lieve rotondità appena accennata. Insomma, le testimonianze portano sempre più alla verità, in attesa che la futura mamma (o nonna) dia l’annuncio definitivo.