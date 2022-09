Spiedini saporiti, ma scordiamoci la griglia: questa ricetta spacca davvero

Quando parliamo di spiedini, ci viene subito in mente la griglia: ma se li facessimo diventare un primo piatto?

Questi spiedini spaccano, perché chi l’avrebbe mai pensato che possono diventare un primo piatto?

Basta della sfoglia per lasagna, di quella già pronta, della besciamella, del prosciutto e della provola, più un po’ di salsa di pomodoro. Il risultato finale? Semplicemente incredibile.

Spiedini saporiti, la sfoglia è importante

La sfoglia della lasagna deve essere fresca o secca? Questione di gusti ma in ogni caso facciamola sempre sbollentare prima di riempirla.

Ingredienti:

6 rettangoli di sfoglia per lasagna

6 fette di prosciutto cotto

200 g di provola

400 ml passata di pomodoro

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio di aglio

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Per la besciamella

500 ml di latte intero

50 g di burro

50 g di farina

1 noce moscata

sale fino

Preparazione: spiedini

Cominciamo a preparare la besciamella. Prendiamo un pentolino, accendiamo il fuoco basso e cominciamo a sciogliere farina e burro, mescolando con una frusta a mano. Un piccolo trucco: giriamo sempre in senso orario, aiuterà a far montare bene la besciamella.

Quindi cominciamo a sciogliere farina e burro insieme, poi aggiungiamo a filo il latte. Giriamo costantemente aumentando leggermente il fuoco, per 3-4 minuti fino a raggiungere una consistenza morbida e vellutata. Poi regoliamo di sale e pepe, insaporendo con una generosa grattata di noce moscata. Ancora 1 minuto e possiamo spegnere.

Copriamo la besciamella con della pellicola a contatto in modo che rimanga compatta senza solidificare, quindi passiamo al resto degli ingredienti.

Lessiamo i rettangoli di sfoglia per lasagna in una pentola con acqua portata a bollore e leggermente salata: saranno sufficienti 2 minuti, poi scoliamoli con un mestolo forato, con delicatezza senza romperli.

Appoggiamo la sfoglia sul piano di lavoro e insaporiamo ogni rettangolo con due-tre cucchiai di besciamella. Poi piazziamo su ogni sfoglia una fetta di prosciutto cotto e delle fettine di scamorza, affettata finemente.

Arrotoliamo le sfoglie fino ad ottenere dei cannelloni lunghi. A quel punto tagliamo i cannelloni in 4-5 parti e montiamole su uno spiedino. Infine un po’ di passata di pomodoro, preparata nel modo classico con l’olio messo a scaldare insieme all’aglio e cotta per 15-20 minuti (deve essere abbastanza liquida).

Stendiamola sopra i nostri spiedini di cannelloni, infiliamoli in una teglia grande e mettiamo in forno preriscaldato a 190° per circa 40 minuti. Non serve mettere del parmigiano in superficie per la crosticina, ma se ci piace, nessuno lo vieta.

Quando i nostri spiedini saporiti sono pronti, tiriamo fuori la teglia e aspettiamo 5 minuti. Poi serviamone uno o due per commensale.