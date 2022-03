C’è chi la ama e chi la odia: Alessandra Celentano è una delle insegnanti più severe ed esigenti di Amici ed è spesso criticata per i suoi giudizi molto duri. Non tutti sanno però che Alessandra Celentano ha vissuto un vero dramma che l’ha turbata profondamente. Ecco di cosa si tratta.

Alessandra Celentano è una delle insegnanti più longeve e “spietate” di Amici. La sua severità ormai è ben conosciuta, ma spesso capita che i suoi giudizi feriscano molto i concorrenti in gara, offesi dalla sua apparente mancanza di sensibilità. In realtà, la Celentano nasconde un dramma che l’ha molto cambiata come donna e che ha compromesso la sua carriera di ballerina. Ecco quale.

Il dramma di Alessandra Celentano

La Celentano ha recentemente ammesso di aver sofferto di una malattia molto invalidante che ancora oggi la tormenta: la sindrome dell’alluce rigido. Si tratta di una malattia molto seria che ha precluso ad Alessandra la possibilità di continuare a ballare a livello professionale. Un dramma terribile per una ballerina professionista come lei. Questa sindrome colpisce le articolazioni dell’alluce, provocando dolori atroci che rendono difficile persino camminare.

“È un male diffuso fra i ballerini perché è causato dalla eccessiva usura del piede e, se curato in tempo, non è grave. Io, però, l’ho trascurato ed è stato un grande errore”, ha raccontato la Celentano (vi ricordate com’era la ballerina agli esordi?). “Tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”. Il dolore intenso l’ha costretta ad operarsi, in modo da poter essere pronta per le riprese di Amici, programma a cui prende parte ormai da molti anni e a cui tiene molto.

Grazie alle cure a cui si è sottoposta nel tempo, Alessandra adesso sta meglio ma non potrà più fare le stesse cose che era solita un tempo. “Ho ancora molti limiti e li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa”, ha riferito la Celentano. Anche ballare è ormai quasi impossibile per lei e ha ammesso di poter solo ‘ballicchiare’ evitando movimenti troppo complicati. Un percorso davvero difficile da affrontare, sia fisicamente che psicologicamente, ma a darle una mano è stato lo staff di Amici, che non ha mai lasciata sola. Siete proprio sicuri di sapere tutto sulla Celentano? Ecco 5 curiosità su di lei che vi stupiranno!