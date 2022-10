Con questo trucco le tue noci non ammuffiranno, le conservi tutto l’anno

L’autunno ci regala le noci fresche direttamente dalla pianta: ma come fare per mantenere questa magia, sveliamo il trucco.



Dall’antipasto al dolce, le noci in cucina sono utilizzate tantissimo, anche da noi. Tutto l’anno possiamo comprare i gherigli, già impacchettati perfettamente. Ma in autunno ci sono le noci fresche, dobbiamo approfittarne. Già, il problema però è uno solo: come avere le noci fresche tutto l’anno come appena raccolte?

Ad ogni domanda c’è anche una risposta, sotto forma di soluzione. Conservare le noci fresche per la nostra cucina è molto più semplice di quello che possiamo pensare, utilizzando i trucchi giusti. Significa anzitutto prevenire la formazione di muffe, evitare che compaiano parassiti e tenere la noci alla giusta temperatura.

I metodi per la conservazione delle noci possono essere diversi, vediamoli insieme partendo da quelle fresche e sgusciate. Dopo che le abbiamo aperte, i gherigli possono essere conservati in un contenitore di vetro, meglio se dotato di un tappo a chiusura ermetica. Le nonne consigliano di aggiungere anche qualche foglia di alloro.

A quel punto mettiamo il contenitore in un armadietto o su uno scaffale in un posto asciutto e fresco della casa. Lì possono durare un paio di settimane, ma se li teniamo in frigorifero, anche fino a tre mesi.

Un altro metodo molto efficace è quello di congelarle. Apriamo le noci e ricaviamo i gherigli, poi infiliamoli nei classici sacchetti gelo senza esagerare. In freezer possono durare diversi mesi e quando ci serviranno basterà tirarli fuori con un po’ di anticipo.

Noci fresche e saporite tutto l’anno, l’essiccazione funziona

L’altro metodo che molti possono usare per conservare a lungo le noci è l’essiccazione. Mettiamo le le noci intere (quindi non sgusciate) su un piano e ricopriamole con un telo in cotone, in modo che l’aria possa passare

Lasciamole sotto il sole per tre, meglio quattro giorni ricordandoci di smuoverle ogni tanto e soprattutto di rimetterle in casa durante la notte, perché non devono assorbire l’umidità. Quando sono perfettamente essiccate, possiamo conservare le nostre noci per sei mesi. Importante è che sia un luogo asciutto della casa, oppure direttamente in contenitore di vetro che abbia anche la chiusura ermetica.

In alternativa, possiamo anche mettere le noci in forno con lo sportello leggermente socchiuso (non serve se è ventilato) alla temperatura minima. Lasciamo le noci in forno fino a quando non saranno belle asciutte e poi mettiamole via come vi abbiamo spiegato sopra.

Un ultimo consiglio. Non imposta quale metodo scegliamo ma importa che, come quando parliamo delle vongole e delle cozze da scartare se sono rovinate in partenza, sia lo stesso con le noci. Se sono già scheggiate o infestate da insetti e parassiti, eliminiamole.