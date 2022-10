Non sopporti i tacchi? Ecco i trucchi per non rinunciare allo stile e alla comodità

Vuoi indossare i tacchi ma non vuoi rinunciare alla comodità ma soprattutto allo stile? Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna quali sono i trucchetti del fashion per essere al passo con le tendenze e super comoda!

Esistono nella moda dei capi d’abbigliamento oppure accessori che per antonomasia sono tra i più scomodi in assoluto, nonostante siano belli e di tendenza. Uno in particolare? Le scarpe con il tacco! Queste sono le scarpe più amate e allo stesso tempo odiate da tutte le donne a causa della loro scomodità! Vuoi indossare i tacchi ma non vuoi rinunciare alla comodità? Ecco tutti i trucchetti di stile che devi conoscere!

Le nostre giornate sono sempre ricche di impegni, e spesso realizziamo il nostro outfit la mattina, lo indossiamo, e ci cambiamo una volta tornate a casa a fine giornata. Per questo motivo il look che indossiamo non deve solamente soddisfare i criteri del fashion ma soprattutto deve essere confortevole per tutta la giornata.

A volte però vorremmo creare dei look più particolari ma ci blocchiamo a farlo perché esistono dei capi di abbigliamento particolarmente scomodi. Ad esempio? I tacchi!

Quante volte avremmo voluto indossare le scarpe con il tacco nel nostro look ma abbiamo rinunciato scegliendo scarpe più comode? Tantissime!

È arrivato il momento di non rinunciare allo stile e neanche alla comodità! Scopriamo insieme i trucchetti per indossare i tacchi nei nostri look all day!

Indossare i tacchi senza rinunciare alla comodità? Si può fare, con questi trucchetti di stile!

Prima di realizzare un outfit da indossare cerchiamo sempre di trovare un compromesso tra le tendenze e ciò che siamo, qual è il nostro gusto personale in fatto di fashion. Cerchiamo sempre di essere creative quando realizziamo i nostri outfit, solo così saremo veramente al top!

Per non rinunciare alla comodità all’ora di utilizzare i tacchi ci sono due vie da intraprendere:

la seconda regola prevede qualità della scarpa e solette! Il fatto di indossare una scarpa di un materiale migliore ci evita tanti fastidi e dolori. In più aiutiamoci con delle solette in gel, così da alleggerire la camminata e quindi evitare eventuali fastidi!

Adesso che abbiamo visto come ottenere comodità con i tacchi non ci ferma più nessuno!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate su tutte le news del fashion!