Scopri il cappotto più trend del momento e come aggiudicartelo al minor prezzo

Vuoi scoprire qual è il trend in fatto di cappotto per l’inverno 2023? Sei sulla guida di stile giusta! Scopriamo qui su CheDonna quali sono i cappotti da avere per il prossimo inverno, e come riuscirci risparmiando tantissimi soldi!

In inverno riempiamo il nostro guardaroba di maglioni pesanti, sciarponi enormi e chi più ne ha più ne metta. Un capo in assoluto però è il re del nostro armadio: il cappotto! Oltre ad essere un capo comodo e caldo in inverno, il cappotto è decisamente il trend della stagione! Vuoi scoprire quale sarà il modello di tendenza e come accaparrartelo ad un prezzo super conveniente? Vediamolo insieme!

Per quanto i nostri look possano essere perfetti e meticolosamente studiati, in inverno, purtroppo, con il freddo della stagione l’unico capo che ha la meglio su tutto il nostro outfit è il cappotto!

È il capo più visibile tra tutto ciò che indossiamo e per questo motivo deve essere quello giusto!

Non a caso il cappotto è il trend di stagione, il capo che in assoluto bisogna avere nell’armadio!

Ma quale modello scegliere? Come abbinarlo? E soprattutto, come riuscire ad acquistarlo senza spendere un’enormità?

Scopriamo tutte le news del fashion su questa guida di stile targata CheDonna!

In commercio ci sono tantissimi modelli di cappotti e tutti molto belli. Pochi però sono quelli che seguono le tendenze dettate dai brand di lusso. Oggi infatti scopriremo nello specifico la novità di stagione in fatto di cappotto che dovremo avere assolutamente!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quale sarà il trend di stagione in fatto di cappotto:

il modello di tendenza segue il filone degli ultimi anni. Il cappotto deve essere di lana o di panno, modello oversize con manica alla raglan, che significa con cucitura della spalla che scende oltre la spalla, e lungo fino, almeno, sotto al ginocchio

la novità assoluta per quest’anno riguarderà la scelta del colore. Infatti si passerà dai toni tenui degli anni passati ai colori sgargianti e pastello dell’inverno 2023. Sarà predominante il rosa, insieme al viola e al glicine. Toni delicati come l’azzurro polvere o il bianco. Novità assoluta per il cappotto è il verde militare, da scegliere anche nel modello trench.

Abbiamo visto il modello da avere, ma come acquistarlo ad un prezzo conveniente? Ci sono varie possibilità:

Il brand SheIn propone un modello di cappotto in linea con le tendenze del momento, fucsia sul corpo e maniche arancioni dai polsini bianchi, per un costo di € 35,00.

propone un modello di cappotto in linea con le tendenze del momento, fucsia sul corpo e maniche arancioni dai polsini bianchi, per un costo di € 35,00. ci si avvicina al periodo dei saldi invernali. Potremmo studiare intanto il modello di cappotto che più ci piace e aspettare qualche mese per prenderlo scontato!

ricordate sempre i mercatini dell’usato! Non è solo questione di risparmio ma anche di tendenza! Le sorprese che potrete trovare nei mercatini dell’usato sono inimmaginabili! A proposito, Scegli questi marchi low-cost, non rinunci allo stile ma risparmi tantissimi soldi!

