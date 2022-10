Davvero deliziosi i crostoni con crema di melanzane e yogurt greco che si preparano molto velocemente e senza nessuno stress

Questa è una ricetta che rubiamo alla cucina greca e adattiamo ai nostri gusti. Perché i crostoni con crema di melanzane e yogurt greco sono adatti come antipasto oppure come accompagnamento per un aperitivo o un buffet, ma soprattutto sono buonissimi.

Una preparazione che accontenta anche i gusti dei vegetariani e più in generale fa respirare le nostre tasche. Ci servono melanzane, menta, prezzemolo, olive, aglio e lo yogurt greco e il risultato è quello di una salsa freschissima, profumatissima, interessantissima. E se non la spalmiamo sul pane, possiamo usarla per accompagnare grigliate di carne e di pesce o anche come base per farcire piadine e panini.

Crostoni con crema di melanzane e yogurt greco, giochiamo d’anticipo

Questo è un antipasto da considerare freddo anche se il pane è tostato all’ultimo minuto. Perciò possiamo preparare la crema di melanzane e yogurt greco in largo anticipo e coprirla con della pellicola alimentare tenendolo in frigorifero fino al momento di spalmarla sulle fette di pane.

Ingredienti:

3 melanzane nere tonde

250 g di yogurt greco

6 cucchiaio di olio extravergine di oliva

150 g di olive nere denocciolate

12 foglie menta fresca

1 mazzetto di prezzemolo

1 spicchio di aglio

1 limone

fette di pane integrale q.b.

Preparazione:

Prendiamo le melanzane, laviamole e spuntiamole. Poi dopo averle asciugate dividiamole semplicemente in due e appoggiamole su una leccarda coperta da carta forno. Infiliamole in forno a 180° per 20 minuti, girandole a metà cottura.

Mentre aspettiamo che siano pronte, tritiamo insieme le erbe aromatiche. Menta e prezzemolo insieme daranno freschezza ma anche un ottimo profumo alla crema finale. Poi tritiamo anche le olive e lo spicchio d’aglio spellato e tagliato in due per eliminare l’anima, aggiungendoli alle erbe aromatiche.

Dopo aver tirato fuori le melanzane lasciamole raffreddare. A quel punto con un cucchiaio o uno scavino estraiamo tutta la polpa e cominciamo a frullarla nel mixer, unendo subito dopo il trito aromatico (olive comprese), lo yogurt greco, il succo filtrato di un limone e l’olio a filo. Quando è tutto ben amalgamato, teniamo da parte.

Affettiamo il pane e mettiamolo ad abbrustolire in forno oppure su una piastra. Basta che sia croccante e possiamo toglierlo. Infine stendiamo la crema di melanzane e yogurt greco, decorando con altre foglie di menta.