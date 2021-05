Sei a dieta e vuoi qualcosa di sano, nutriente e goloso da mangiare in qualsiasi momento della giornata? Lo yogurt greco è la risposta ai tuoi desideri.

Seguire una dieta ipocalorica non è sempre facile. Soprattuto quando si ha fame e voglia di mangiare cibi dolci e golosi. Per fortuna esiste un alimento davvero prezioso perché ricco in proteine ma povero in zuccheri e grassi. Si tratta dello yogurt greco. Ed oggi scopriremo insieme come gustarlo al meglio.

Yogurt greco: come mangiarlo per perdere peso con gusto

Quando si inizia una dieta uno dei primi dubbi che si ha riguarda la capacità di resistere alle tentazioni. Cosa che può essere molto più facile se ad aiutarci ci sono gli alimenti giusti.

Uno tra i tanti è senza alcun dubbio lo yogurt greco. Grazie alle sue proprietà benefiche, alle tante proteine e al buon sapore rientra infatti tra gli alimenti più amati da chi deve perdere qualche chilo. Ma come usarlo per poterne godere al meglio?

Intanto è bene ricordare che esistono diversi tipi di yogurt greco. Ci sono quelli con o senza zucchero e con più o meno grassi. Di sicuro sono da scegliere sempre quelli al naturale e quindi privi di zuccheri (anche per la salute) e se si può, è consigliabile mantenersi anche su una quota di grassi bassa.

Detto ciò, lo yogurt greco si presta a mille consumi diversi. A colazione è ottimo se mescolato a della frutta fresca e secca. Può essere spalmato sul pane per uno spuntino veloce da rendere dolce o salato in base all’abbinamento scelto. E può essere utile a pranzo per fare da crema alla pasta o per arricchire un secondo con una salsina a base di yogurt, olio e spezie.

E se si ha voglia di un dolce? In tal caso, lo yogurt greco può diventare la base per un tiramisù fit o trasformarsi un gelato se mescolato a della frutta. Con il cacao può dar vita ad una morbida crema e con i giusti topping può diventare un gelato fresco e perfettamente adatto alla stagione estiva.

I modi in cui gustarlo sono davvero tanti e con un po’ di fantasia lo si può rendere uno degli ingredienti principe della dieta. Ciò che conta è non esagerare mai nelle quantità e mangiarlo seguendo i propri gusti. In questo modo si sentirà meno il peso della dieta e ci si sazierà facilmente senza troppi pensieri.

Ricordiamo che per una dieta sicura ed in grado di riportare ai risultati desiderati, il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un bravo nutrizionista. In questo modo si otterrà infatti un piano studiato sulle proprie esigenze e quindi in grado di funzionare.