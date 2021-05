Crema pasticcera al cioccolato, con questa ricetta la preparai in 10 minuti

La crema pasticcera al cioccolato è una variante molto golosa della classica: ecco la ricetta per prepararla in soli 10 minuti.

La crema pasticcera al cioccolato è una delle preparazioni di base della pasticceria italiana. Una variante della classica crema pasticcera che si prepara con latte, uova, zucchero e cioccolato fondente.

Ideale per farcire bignè, crostate, torte o semplicemente da gustare al cucchiaio con qualche biscotto questa deliziosa crema al cioccolato ha una consistenza vellutata e gradevole a patto di non cadere in alcuni banali errori durante la sua preparazione.

Scopriamo allora la ricetta facile e veloce che si prepara in soli 10 minuti.

Ecco la ricetta della crema pasticcera al cioccolato

La crema pasticcera al cioccolato è una preparazione semplice della pasticceria per farcire torte e che si distingue dalla variante classica proprio per la presenza di cioccolato.

Di tipologie di crema pasticcera ne esistono diverse, ad esempio possiamo realizzare la variante senza uova, o la crema pasticcera al limone.

Ma ora scopriamo la ricetta veloce per preparare la crema pasticcera al cioccolato.

Ingredienti

500 ml di latte

50 g panna fresca

4 tuorli

40 g di fecola

130 g di zucchero

150 g di cioccolato fondente

1 baccello di vaniglia

Preparazione

Montiamo con le fruste elettriche per un paio di minuti i tuorli con lo zucchero. Aggiungiamo quindi la fecola setacciata e continuiamo a montare. In un pentolino mettiamo il latte e la panna e i semini del baccello di vaniglia che poi dovremo togliere con un colino. Altrimenti possiamo sostituire quest’ultimo con una bustina di vanillina.

Portiamo ad ebollizione e quando inizieranno a vedersi le prime bollicine leviamo dal fuoco e versiamo il latte nel composto di tuorli. Rimettiamo ancora sul fuoco. La crema quando sarà cotta si inizierà a staccare dal pentolino, a questo punto con la frusta a mano giriamola velocemente e poi spegniamo.

Quando la crema sarà ancora bollente versiamo il cioccolato fondente precedentemente tritato e facciamolo sciogliere direttamente nella crema. La nostra crema pasticcera al cioccolato è pronta per essere degustata.

Potremo utilizzarla per farcire una torta come crostata (qui trovi alcuni trucchi per farla alla perfezione), delle tartellette, dei pasticcini o per decorare un dessert.

Oppure degustandola con dei biscotti e qualche ciuffo di panna montata come dessert per finire una cena. Infine, possiamo farla raffreddare con la pellicola trasparente a contatto così da non far formare la pellicina in superficie se non la utilizziamo subito.