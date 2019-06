Lo yogurt greco è un alimento sempre più apprezzato e scelto come alimento sano e nutriente. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Lo yogurt greco è uno yogurt che si presenta più denso e meno acido rispetto a quello che tutti conosciamo. Ricco di fermenti lattici e di proteine, apporta svariati benefici all’organismo, migliorando la condizione della flora intestinale e rafforzando il sistema immunitario. Come ogni alimento può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere su questo alimento, partendo dai valori nutrizionali e continuando con i benefici ed il modo migliore di consumarlo.

Tutto sullo yogurt greco: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Lo yogurt greco è un alimento sempre più scelto a condiviso per via delle sue numerose proprietà, per il sapore gradevole e per la versatilità che dimostra in cucina. Sebbene nasca inizialmente come un normale yogurt, il greco subisce un terzo passaggio di filtraggio che gli fa perdere un’ulteriore dose di zuccheri, sodio e lattosio, rendendolo più compatto, meno acido e ricco in proteine. In commercio lo si trova sia in versione naturale e senza zuccheri aggiunti che rielaborato con frutta e zucchero. In genere ha qualche grasso in più del come yogurt ma si tratta di grassi sani che se distribuiti in modo regolare nel corso della giornata non creano alcun tipo di problema. In ogni caso, in commercio, esistono anche delle versioni totalmente prive di grassi che hanno un sapore un po’ più acidulo ma si presentano ugualmente ricchi di proteine. In genere non c’è una dose raccomandata e come per tutti gli alimenti è bene non abusarne ma inserirlo all’interno di un’alimentazione varia e bilanciata.

Calorie e valori nutrizionali

In media, 100 grammi di yogurt greco apportano circa 90 calorie, quantitativo che varia in base al tipo di yogurt scelto e alla presenza di altri ingredienti. Ricco di proteine, lo yogurt greco contiene inoltre potassio, calcio, fosforo e ferro e vanta inoltre una dose di vitamina A e di quelle del gruppo B. Il sodio, seppur presente è in dosi meno alte rispetto a quelle presenti in uno yogurt classico. Infine è ovviamente ricco di fermenti lattici vivi.

Proprietà e benefici

Lo yogurt greco apporta svariate proprietà benefiche. Tra queste, le più note sono:

Rafforza il sistema immunitario

Rende più ricca la flora batterica

Dona regolarità all’intestino

Facilita la digestione

Si presenta utile a chi soffre di intolleranza al lattosio

Grazie al contenuto di calcio aiuta a rafforzare le ossa

Dona energia immediata dopo uno sforzo fisico o mentale

Previene le infezioni intestinali

Tiene a bada il colesterolo

Aiuta a prevenire l’osteoporosi

Grazie al basso contenuto di sodio è indicato a chi segue diete iposodiche

Contribuisce a tenere sotto controllo la pressione sanguigna

Le proteine che contiene lo rendono un alimento utile per gli sportivi

Controindicazioni

Sebbene non abbia particolari controindicazioni, lo yogurt greco può risultare pesante per chi ha un intestino particolarmente sensibile o è soggetto ad episodi di diarrea. In questi casi è sempre bene iniziare ad assumerlo a piccole dosi e chiedere prima un parere al proprio medico curante.

Come assumere lo yogurt greco e curiosità

Lo yogurt greco è un alimento poliedrico che si presta ad essere consumato in vari modi e in diversi momenti della giornata. Uno dei più noti ed anche salutari prevede l’assunzione di una tazza di yogurt greco al naturale da arricchire con frutta fresca e secca, in modo da ottenere una colazione sana e bilanciata. Ovviamente, lo yogurt può essere consumato anche come spuntino mentre per i pasti principali si può usare in cucina per creare salse leggere con le quali accompagnare contorni o secondi piatti. Alcuni lo trovano gradevole in aggiunta al condimento per la pasta mentre è sempre un valido ingrediente da inserire per antipasti o aperitivi. Si impiega facilmente nei dolci ed è utile anche per la preparazione di torte salate.

Andando alle curiosità

In pochi lo sanno ma le vere origini dello yogurt greco non sono greche ma bulgare.

La scelta del nome pare derivi semplicemente da un’operazione di marketing secondo cui il termine greco rimanda più facilmente ad un’alimentazione di tipo mediterraneo e quindi sana.

Dei tanti yogurt presenti in commercio sono alcuni hanno origini greche, la maggior parte viene infatti prodotta in altri stati.

