Il latte di soia è una delle bevande più consumate negli ultimi tempi. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Il latte di soia è una bevanda vegetale sempre più in voga tra chi punta ad uno stile alimentare sano e/o vegano. Ricco di vitamine e sali minerali porta diversi benefici all’organismo come il controllo del colesterolo e la riduzione degli zuccheri nel sangue. Come tutti gli alimenti, anche il latte di soia può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere su questo alimento, partendo dai valori nutrizionali e andando avanti con i benefici ed il modo migliore di consumarlo ed usarlo in cucina.

Tutto sul latte di soia: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il latte di soia è un alimento che fino a qualche anno fa era una prerogativa dei paesi asiatici ma che negli ultimi anni si è diffuso a livello mondiale, diventando una delle bevande più apprezzate tra tutte, sia per il suo gusto che per le sue proprietà benefiche.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una bevanda vegetale ottenuta dalla macerazione dei fagioli di soia. Considerato una valida alternativa al latte vaccino è l’ideale per chi ha problemi di colesterolo alto o per chi cerca di tenere sotto controllo la linea. Pur non essendoci una dose mediamente raccomandata al giorno, si pensa che un bicchiere sia un buon compromesso.

Calorie e valori nutrizionali

In media, 100 grammi di latte di soia senza zucchero apportano circa 35 calorie. Queste possono variare in base alla composizione del latte visto che in commercio ce ne sono di zuccherati o aromatizzati. Ricco in proteine, il latte di soia contiene pochi grassi ed è totalmente privo di colesterolo. Contiene inoltre vitamina A, E e quelle del gruppo B alle quali si associano i famosi isoflavoni di soia.

Proprietà e benefici

Il latte di soia apporta svariate proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

È privo di lattosio e pertanto adatto a chi essendo intollerante non può consumare latte vaccino

È privo di glutine e quindi adatto a persone che soffrono di celiachia

Aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue

Aiuta ad eliminare le scorie

Tiene a bada il livello di zuccheri nel sangue

Contribuisce a migliorare la flora batterica intestinale

È un valido aiuto contro l’osteoporosi

È particolarmente adatto a chi segue una dieta

È altamente digeribile

Rappresenta una buona integrazione di proteine per chi segue una dieta vegana

Dovrebbe proteggere da alcuni tipi di tumore (studi ancora in corso)

Allevia i sintomi di patologie come gastrite e reflusso gastroesofageo

Il latte di soia andrebbe scelto sempre senza zucchero e possibilmente di origine italiana o comunque certificato come alimento non OGM e possibilmente biologico.

Controindicazioni

Si parla spesso delle controindicazioni relative alla soia e ai suoi derivati dei quali fa parte, ovviamente, anche il latte di soia. Pur trattandosi di un alimento ricco di proprietà e molto usato in paesi come il Giappone in cui la vita media è sensibilmente più lunga della nostra, secondo alcuni studi la presenza dei fitoestrogeni lo renderebbe potenzialmente pericoloso per la tiroide e per chi ha avuto problemi di tumore al seno. Si tratta però di risultati controversi visto che secondo recenti studi, proprio la presenza di fitoestrogeni potrebbe proteggere da tumori di questo tipo come anche da quello della prostata.

In attesa di esiti definitivi, la comunità scientifica, come riportato anche dal sito fondazioneveronesi consiglia l’utilizzo del latte di soia e dei prodotti a base di soia in generale circa due o tre volte a settimana con una maggiore attenzione da parte di chi, in passato, ha avuto problemi di tumore al seno o simili. Situazioni in cui il consiglio è sempre quello di rivolgersi al proprio medico curante.

Per via della quantità di ormoni è sconsigliato l’uso esclusivo di latte di soia nell’alimentazione dei bambini.

Infine è bene ricordare che la soia può interferire con alcuni medicinali. In caso di assunzione di farmaci è quindi preferibile chiedere il parere al proprio medico.

La soia contiene nichel, le persone allergiche devono quindi prestare attenzione al suo consumo ed evitarlo in caso di dieta disintossicante.

Come assumere il latte di soia e curiosità

Il latte di soia è una bevanda vegetale e in quanto tale può essere usata come un normale latte. Si può quindi consumare al mattino sia da solo che accompagnato da cereali, biscotti o fette biscottate. Lo si può utilizzare per insaporire alcuni brodi o per preparare pietanze orientali. Inoltre a partire dal latte è possibile realizzare il tofu in casa o preparare creme e budini. Allo stesso modo, partendo dai fagioli di soia si può realizzare un’ottima bevanda di soia.

Andando alle curiosità

Il latte di soia si trova in giro in varie versioni, con calcio addizionato, aromatizzato alla vaniglia e persino al cioccolato

Esiste anche il latte di soia in polvere che sembra mantenere le stesse proprietà di quello liquido

Benchè venga chiamato latte, in realtà quello a base di soia è una bevanda in quanto il termine latte andrebbe utilizzato solo per il noto latte vaccino

