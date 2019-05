Angela Nasti, la sorella Chiara svela la scelta della tronista di Uomini e Donne raccontando le sue emozioni a poche ore dal momento fatidico.

Il momento fatidico è arrivato. Dopo mesi di esterne, lacrime, emozioni e baci, Angela Nasti sceglie l’uomo della propria tra Luca Daffrè e Alessio Campoli. Secondo i bookmakers, la tronista napoletana sceglierà Luca Daffrè, il corteggiatore che ha voluto personalmente in studio dopo averlo visto alla corte di Teresa Langella, oggi felicemente fidanzata con Andrea Dal Corso, ma chi sarà la scelta di Angela? Ad anticipare le emozioni della tronista è la sorella Chiara.

Angela Nasti, la sorella Chiara anticipa le emozioni della scelta a Uomini e Donne

Sono ore particolarmente ansiose per Angela Nasti, pronta a congedarsi dal pubblico di Uomini e Donne dopo la scelta e sperando di ricevere un sì. A poche ore dal momento fatidico, la sorella Chiara ha raccontato le sue emozioni in una serie di Instagram Stories.

“Mercoledì ci sarà la scelta della mia sister finalmente! Finalmente perché l’ho vista abbastanza esaurita in questo periodo, abbastanza agitata e una delle cause per la quale non mi avete visto molto presente in questi giorni è proprio per questo, le sono stata molto vicino. Mi sono sempre fatta da parte, non ho commentato nulla del suo percorso se non mezza volta ma adesso le stiamo il più vicino possibile”, ha raccontato l’influencer.

Anche Angela, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha raccontato ciò che sta provando prima della scelta svelando ciò che prova per Luca e Alessio.

“Alessio è schietto, a volte mi dà l’impressione di conoscerlo già da tempo. Lo sento simile a me e questo mi fa sentire a mio agio, libera dì dire e fare sempre quello che sento. Lo vedrei tranquillamente nella mia quotidianità. Luca, invece, è più riservato, introverso. Abbiamo fatto un percorso diverso, dove ho cercato di scoprire il suo carattere, ma anche di chiarirmi alcuni dubbi. Non ho mai nascosto il timore che, una parte di lui, sia più interessata al contesto che a me. Ma nelle ultime esterne ci siamo avvicinati molto. Di Luca mi piace come mi guarda quando mi parla, i suoi modi dolci e il fatto che riesca a far uscire fuori il lato più sensibile del mio carattere, che spesso tengo nascosto. Mi rende tranquilla e pacata”.

Chi sarà, dunque, la scelta di Angela Nasti?

