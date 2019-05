Luca Daffrè racconta i propri sentimenti per Angela Nasti, la tronista di Uomini e Donne: “mi ha cambiato tanto, non ho rimpianti con lei”.

Luca Daffrè sarà la scelta di Angela Nasti? Il corteggiatore, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, racconta le proprie emozioni svelando di temere quella che sarà la decisione della tronista napoletana. Luca, infatti, racconta di sperare che Angela segua il cuore e non faccia una scelta prettamente televisiva.

Luca Daffrè: “Spero che Angela Nasti non faccia una scelta televisiva. Con lei sono cambiato”

Dopo un inizio turbolento, tra Luca Daffrè e Angela Nasti il feeling è cresciuto così come i sentimenti ed oggi, il corteggiatore di Uomini e Donne, spera di poter lasciare lo studio del trono classico con la tronista napoletana. “lo e Angela abbiamo fatto un percorso intenso in cui ho investito me stesso e non potrei immaginare un finale diverso da quello che Ci vede uscire insieme. Ci ho messo passione, sentimento e ho voluto mostrarmi per come sono”, ha raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Nonostante abbia mostrato i propri sentimenti, Luca teme che qualcosa possa andare per il verso sbagliato: “Ho ancora tanti dubbi su Angela da chiarirmi. Ho il timore che lei possa fare una scelta più televisiva che di cuore, e quindi che possa scegliere Alessio Campoli. Il fatto che io sia di bell’aspetto ha sempre portato gli altri a vedermi vuoto. Alessio, con i suoi modi di fare, invece appare più sincero. Lui ha capito come mostrarsi e ne approfitta”.

Infine, svela ciò che prova realmente per Angela Nasti: “Angela mi piace tanto. Con me tira fuori i lati del suo carattere più nascosti, dalla dolcezza alla timidezza. Tutto questo mi avvicina a lei ogni volta di più e mi fa capire che quello che potrebbe suggerire l’apparenza è lontano dalla realtà. Comunque vada non ho rimpianti su di noi: lei rimarrà una persona importante. Angela in qualche modo mi ha cambiato. Non sono lo stesso Luca di sempre che si chiude a riccio. Mi sono aperto, ho messo da parte l’orgoglio, le ho parlato del mio interesse verso di lei. E’ qualcosa di nuovo e di molto bello per me. La prima cosa che mi piacerebbe fare se fossi la scelta è portarla nella mia città, a Trento, a farle conoscere la mia realtà. L’importante sarà viversi al cento per cento”.

