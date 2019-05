Scelte Uomini e Donne: ecco quando andranno in onda

Scelte Uomini e Donne, l’attesa è finita: ecco quando andranno in onda le puntate in cui sceglieranno Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta.

Tempo di scelte a Uomini e Donne. Nell’ultima settimana di programmazione, il dating show di Maria De Filippi chiude la stagione con le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, attesissime perchè andranno in onda in diretta. Nessuna anticipazione per le scelte dei tronisti che hanno animato la seconda parte della trasmissione, ma quando andranno in onda le fatidiche puntate? Andiamo a scoprire tutto.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Scelte Uomini e Donne Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta: le date della messa in onda delle puntate

Ad annunciare la messa in onda in diretta delle scelte dei tronisti di Uomini e Donne è stata Raffaella Mennoia che, attraverso una serie di storie su Instagram, ha fatto sapere: “Leggo un sacco di cose inesatte. Le ville non sono ancora giunte al termine. La seconda cosa molto importante e adesso lo so che tanti blog si uccideranno perché non potranno spoilerare. Che poi mi dispiace anche perché i blog che si occupano di noi lo fanno con entusiasmo e dedizione. Loro mandano la gente nel pubblico, talpe, talpine, talpette. Mi rendo conto che c’è tutto un lavoro dietro per avere le notizie subito, però vi devo dire una cosa molto importante. Adesso è ufficiale, le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi. Quindi, no spoiler, ve le vedete direttamente in diretta. I giorni? Non si sanno i giorni. Vi posso solo dire che sarà tutto in diretta”.

Potrebbe interessarti anche—>Rosa Perrotta, struggente messaggio prima del parto: “ho paura”

La prima a scegliere sarà Giulia Cavaglià, protagonista della puntata in onda mercoledì 29 maggio. Giovedì toccherà invece ad Andrea Zelletta mentre l’ultima a scegliere l’uomo della sua vita sarà Angela Nasti con cui si concluderà la stagione del trono classico, venerdì 31 maggio. Questo è stato l’ordine dei momenti trascorsi nella villa, ma l’ordine della messa in onda potrebbe anche variare all’ultimo momento.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI