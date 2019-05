Rosa Perrotta, incinta del primo figlio del compagno Pietro Tartaglione, si lascia andare ad uno struggente messaggio prima del parto: “ho paura”.

Rosa Perrotta diventerà presto mamma per la prima volta. L’ex tronista di Uomini e Donne, due anni dopo aver scelto nel programma di Maria De Filippi Pietro Tartagione, suo attuale compagno e futuro padre del suo bambino, su Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo ammettendo la paura che sta provando di fronte all’appuntamento più importante della sua vita.

Rosa Perrotta, struggente messaggio prima della nascita di suo figlio

Sui social, Rosa Perrotta, ha condiviso con i fans i suoi timori in vista del parto. Come tutte le future mamme, anche l’ex tronista di Uomini e Donne non nasconde la propria paura. “Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi”, esordisce Rosa su Instagram. “Chi è abituato a lottare sempre, chi è abituato a badare alle paure degli altri, non accetta di aver paura. E invece oggi mi confesso di aver paura. Ho paura di te, così piccolo ma così grande. Ho paura di non farcela, di non essere all’altezza, ho paura di cambiare, ho paura di sbagliare, ho paura di quello che potrò darti e di quello che non potrò darti. Ho paura che tu possa non essere felice. Ho paura che tu possa esser troppo uguale a me”.

Lo struggente messaggio di Rosa, poi, si conclude così: “Accettare di aver paura per chi non contempla l’ipotesi che la paura e la debolezza possano far parte della propria esistenza, è alienante.

Combatto da sempre nella vita,ma di questo ne sapete molto poco. E mi piace così. Perché voglio che sorridiate quando pensate a me. Perché so essere meglio la spalla su cui poggiarsi che la testa. Però oggi ho paura e spero che mi perdonerai per questo, piccolo. E devo vederti presto,e devo conoscerti presto.

Perché forse tu sarai la mia salvezza”.

