Grande Fratello: denuncia da parte del Moige

Il Moige, dopo la puntata andata in onda Lunedì sera, ha denunciato il Grande Fratello.

Che il Moige non ami il Grande Fratello è ormai un fatto risaputo visto che anno dopo anno non mancano le osservazioni negative da parte del gruppo.

Anche quest’anno è giunta quindi una nota, visibile anche sulla loro pagina facebook, dove viene chiesta la sospensione del programma. Il motivo? A quanto pare non è piaciuto quanto avvenuto nella puntata di Lunedì scorso tra la De Andrè ed il suo ormai ex fidanzato.

Il Moige va contro il Grande Fratello

Quanto avvenuto Lunedì scorso al Grande Fratello tra la De Andrè e Giorgio Tambellini non è piaciuto a molti e sicuramente non è stato gradito dal Moige che ha deciso di dire subito la sua con una richiesta all’Agcom e al Comitato Media e Minori. Questo il messaggio visibile anche sulla pagina facebook.

“Il programma Grande Fratello, in onda ogni Lunedì sera su Canale 5, viola ogni elementare principio di decenza non solo televisiva ma umana, creando situazioni di scontro con personaggi che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose donne vittime di violenza.

Nel corso della puntata di ieri incentrata sul rapporto della De Andrè e il suo fidanzato, si è assistito a scene aggressive nei confronti della concorrente ove si è arrivati persino ad un contatto fisico violento. Il ragazzo è apparso, sin da subito, visibilmente esaltato, alterato e in forte stato di agitazione come se fosse sotto effetto di stupefacenti. Non sono mancate parolacce, insulti volgari, urla e una decisa mercificazione della figura della donna. Riteniamo che il programma presenti ad ogni puntata forti criticità per i contenuti spesso di cattivo gusto e diseducativi, che hanno raggiunto l’apice con tale puntata.

Chiediamo all’Agcom e al Comitato Media e Minori di intervenire con forza per porre fine a questo tristissimo e gravissimo spettacolo.”

Un messaggio forte chiaro che non si sa ancora come sia stato preso dalle autorità competenti, da Barbara d’Urso e, ovviamente, dalla stessa Mediaset ormai abituata alle invettive del Moige che rappresenta, però, una parte del pubblico italiano più in vista, ovvero quello dei genitori.

