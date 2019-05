Barbara d’Urso irrompe nella discussione tra Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè asfaltando il fidanzato della concorrente del Grande Fratello 2019.

“Francesca stai zitta per favore, ci parlo io con Giorgio”

Così Barbara d’Urso irrompe nel confronto tra Francesca De Andrè e il fidanzato Giorgio Tambellini, entrato nella casa per chiarire la questione del tradimento ma a quanto pare poco incline a esser realmente “chiaro”.

Alla conduttrice il suo atteggiamento proprio non piace e così dice la sua.

Barbara d’Urso asfalta Giorgio Tambellini

Giorgio Tambellini continua a battere sul concetto di spettacolo, su come lui sarebbe stato vittima del mondo dello spettacolo a cui Francesca appartiene e del pettegolezzo di cui esso si nutre.

La cosa viene sottolineata a tal punto che quando Barbara d’Urso gli chiede se ha tradito Francesca de Andrè lui risponde “sì, sei contenta?”. La conduttrice allora parte all’attacco:

“Guarda sinceramente avrei preferito un uomo migliore per Francesca, uno che non tradisce”

Giorgio però non demorde e prosegue sulla via del complotto:

“Tu dici che è un complotto quindi non è vero giusto? Ti abbiamo incastrato noi. […] Può esser anche che qualcuno ti ha spinto a forza in un’auto, ti ha chiuso a chiave e ti ha sequestrato per quaranta minuti come sei sequestrato ora nella casa”

Per lui però tutto è uno spettacolo e lui si vede come la vittima di questa spettacolarizzazione:

“Giorgio, Giorgino, scusa eh… ti dico una cosa che noi non abbiamo bisogno di fare l’audience con te che ti chiudi in macchina con ua. Ma io ho il dovere di proteggere e informare una ragazza che ho messo nella casa del Grande Fratello”

Il ragazzo diventa a quel punto sempre più nervoso e tratta la fidanzata con sarcasmo, abbracciandola con una veemenza che a Barbara d’Urso proprio non piace e che la spinge a cacciare Giorgio Tambellini dalla casa, ponendo definitivamente fine al confronto.

