La resa dei conti tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini è arrivata. Per tutta la settimana, nonostante il pericoloso avvicinamento a Gennaro, Francesca De Andrè ha chiesto di poter ascoltare l’audio che confermerebbe il tradimento di Giorgio. Il Grande Fratello ha così deciso di accontentarla.

Grande Fratello 2019: resa dei conti tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini

In Mistery room, Francesca De Andrè ha finalmente scoperto tutta la verità sul racconto del tradimento del fidanzato Giorgio. Prima di incontrare Giorgio, però, Francesca De Andrè riabbraccia l’amica Alessandra a cui Tambellini ha raccontato tutti i dettagli intimi del tradimento. Alessandra consiglia a Francesca di voltare pagina e di non stare con lui. “Lui inizialmente ha negato che era stato con questa ragazza e quando gli ho detto che c’erano delle prove ha ammesso tutto. Non devi stare con lui, non posso dirti adesso cosa ha fatto, sei una persona intelligente e puoi capirlo“, ha dichiarato Alessandra.

“Se me lo dici tu che lo adoravi quando te l’ho presentato…”, commenta Francesca facendo trasparire la delusione da proprio volto. Diversamente da ciò che pensava, però, Francesca non ha potuto ascoltare l’audio con cui Giorgio ha raccontato tutti i dettagli espliciti del tradimento ad Aessandra. “Quell’audio io non te lo farò sentire perchè ci sono dei dettagli sessuali molto pesanti e in un momento di nervosismo tu potresti rivelarli. Tu capisci che si tratta di cose contrete avvenute in una macchina per un lungo periodo di tempo”, aggiunge Barbara D’Urso.

In casa, poi, arriva Giorgio Tambellini e il confronto raggiunge toni accesi. “Non ho parole. Stai ascoltando questa falsa che ha organizzato un complotto. Sono qui a dirti tre cose. Quella donna me l’ha presentata la tua amica Alessandra. Devo fare come te che ti strusci col pupazzo? Con le figura che stai facendo in questa casa? La volta scorsa non sono riuscito a dirti quello che volevo. Che cos’è successo te lo dirò una volta fuori. Non ti ho tradito, ti ha tradito la tua amica. Sono venuto a dirti di finire questo giochino, io ti aspetto fuori. Mi hanno teso una trappola per topi. Questo è il tuo mondo, non il mio. Sì, ti ho tradito”, sbotta Giorgio. Francesca, furiosa, gli dice addio: “Puoi andare, non aspettarmi fuori”.

