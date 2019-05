Francesca De Andrè scopre durante la diretta del Grande Fratello il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini: la dura reazione.

Francesca De Andrè torna ad essere la protagonista del Grande Fratello 2019. Non sapendo di essere stata lasciata su Instagram dal fidanzato Giorgio Tambellini, Francesca De Andrè scopre le nuove foto del fidanzato Giorgio che, dopo Roxy, è stato beccato insieme ad una ragazza bruna con cui è stato beccato dai paparazzi del settimanale Oggi mentre si baciavano. Barbara D’Urso, poi, durante la puntata, ha trasmesso anche la testimonianza di un paparazzo che ha visto da vicino l’incontro tra Giorgio Tambellini e la ragazza bruna con cui è stato sorpreso.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Francesca De Andreè: “io non mi butto tra le braccia di Gennaro perchè penso che il mio fidanzato mi stia tradendo”

A mostrare le foto del presunto tradimento di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè è Gennaro Lillio. La concorrente del Grande Fratello 2019, poi, ascolta le parole del paparazzo che ha visto Giorgio e la ragazza bruna “baciarsi in modo passionale”. Poi arriva il messaggio di Guendalina Canessa: “Ciao Franci, l’uomo che è stato accanto a te per un periodo non è un uomo corretto. Sta facendo lo schifo fuori e tu, ora, hai la possibilità di mandare a quel paese Giorgio e hai la possibilità di vivere un ragazzo stupendo come Gennaro”.

Potrebbe interessarti anche—>Francesca De Andrè e Gennaro, il fidanzato Giorgio: “io avrei fatto peggio”

“Dov’è? Io voglio vedere il bacio. Sai quante persone parlano? Non posso passare le settimane a impazzire qui dentro. E’ stata la prima settimana serena che ho trascorso. Non ce la faccio a stare qua dentro. Ho bisogno di prendere quella testa di ca**o e sapere che cosa è successo. Allora o mi entra Giorgio e mi spiega qualcosa oppure io cosa faccio qua dentro? Di certo non è qua che mi butto tra le tue braccia perchè penso che il mio ragazzo mi stia tradendo. Io me ne vado Barbara”, ura Francesca De Andrè.

In casa, poi, entra la sorella Fabrizia: “in quell’audio c’è tutto il racconto di quello che ha fatto Giorgio con questa ragazza. Tu lo sai che io Giorgio non l’ho mai approvato. Non posso raccontarti nel dettaglio perchè è abbastanza pesante. Giorgio si è dimostrato quello che è. Hai un ragazzo meraviglioso qui dentro che è Gennaro. Io sono commossa dalla vostra storia. Io non ho mai approvato Giorgio”.

“Fabrizia sbattilo fuori da casa mia”, sbotta Francesca che poi scopre anche della pausa di riflessione che ha annunciato Giorgio attraverso Instagram. “Pezzo di mer*a, non mi vede mai più. Uomo di mer*a, io non ci posso credere”, dice Francesca De Andrè a cui la sorella Fabrizia, durante la pausa pubbicitaria, ha già raccontato del post che Giorgio ha pubblicato su Instagram.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI