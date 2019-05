Ieri sera durante gli attimi finali del Grande Fratello, Francesca De André si è lasciata andare ad una dichiarazione shock sul fidanzato Giorgio Tambellini, durante un confronto con Valentina Vignali.

La dichiarazione shock di Francesca De André è sfuggita a molti poiché sarebbe avvenuta a fine puntata appena dopo i saluti finali di Barbara D’Urso al pubblico del Grande Fratello. In un momento di sfogo e confronto con i compagni in casa, in particolare Gennaro Lillio e Valentina Vignali, la de André avrebbe parlato di droga, riferendosi al fidanzato Giorgio Tambellini, ormai ‘ex’ visto l’annuncio che lo stesso ha fatto su Instagram in cui annuncia di voler prendere una pausa di riflessione dalla loro storia.

Grande Fratello, Francesca de André lasciata dal fidanzato via Instagram

Tambellini, infatti, dopo essere stato beccato la scorsa settimana con una prorompente bionda mentre entrava a casa della De André, questa settimana sarebbe stato protagonista di un servizio fotografico che lo ritraeva in atteggiamenti intimi con una ‘mora’ la cui identità per ora sarebbe sconosciuta. Il tutto però sarebbe avvenuto addirittura prima della sua entrata nella casa del Grande Fratello, occasione in cui il ragazzo avrebbe tranquillizzato Francesca sul suo amore e sulla sua fedeltà. Ecco cosa è accaduto ieri durante le ultime battute della diretta del Grande Fratello 16!

Francesca De André su Giorgio Tambellini: ‘Poteva essere che è andato a drogarsi in macchina!”

Dopo il canonico ‘Ciao Ragazziii’ di Barbara D’Urso, le telecamere presenti nella casa del Grande Fratello, hanno indugiato un attimo su Francesca De André che si trovava con Gennaro Lillio e Valentina Vignali, il gruppetto era intento a commentare la vicenda personale della De André e il tradimento subito dal suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Nel video, l’audio appare molto chiaro! La Vignali insinua:

“Può essere che stava in condizioni un po’ così e ha fatto sta cosa perché stava così?” e la De Andrè replica:

“Sì , sì, poteva essere che era andato a drogarsi in macchina!”

E Valentina Vignali incalza:

“Si ok, drograrsi in macchina…e ha fatto cose perché stava fatto magari? Perché ci stanno pure quelli te lo assicuro, non è ne il primo ne l’ultimo!”

Insomma, il quadro su Giorgio Tambellini si fa sempre più ‘particolare’ e forse per questo motivo Fabrizia De André, la sorella di Francesca, quando ad inizio puntata è entrata nella casa per comunicarle il tradimento del fidanzato ha più volte specificato di non aver mai approvato il ragazzo come fidanzato della sorella. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda!

