Francesca De Andrè scopre il contenuto del misterioso audio che proverebbe il tradimento di Giorgio Tambellini.

Francesca De Andrè ha trascorso una lunga settimana arrovellandosi circa il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini.

Durante la diretta di questa sera ha finalmente l’occasione di conoscere il contenuto dell’audio che pare aver svelato il tradimento. Non potrà però ascoltarlo di persona.

Barbra d’Urso spiega infatti che l’audio in questione descrive atti sessuali assai esplicitamente e la conduttrice teme che la ragazza possa poi, in eventuali momenti di rabbia, riferirli in diretta, producendo dunque su Mediaset contenuti non opportuni.

Francesca De Andrè avrà però comunque modo di apprendere il contenuto di questo tristemente noto audio.

Francesca De Andrè scopre il contenuto dell'audio del tradimento

A parlare nella traccia è infatti l’amica Alessandra, che riferisce quanto dettole da Giorgio. Proprio Alessandra entra allora nella casa per riferire nuovamente quanto appreso.

La sua migliore amica Alessandra sarà per Francesca De Andrè il tramite attraverso cui potrà apprendere il contenuto dell’audio.

Alessandra racconta di esser andata a cena con Giorgio e un terzo amico. A fine cena ha invitato Giorgio a tornare a casa: il ragazzo ha detto che sarebbe in effetti rincasato e così Alessandra se n’è andata.

La mattina dopo Alessandra ha però ricevuto una telefonata che accusava Giorgio di essersi incontrato con una ragazza. Lei ha allora contattato il fidanzato dell’amica che, dopo iniziali negazioni, ha poi ammesso il misfatto.

Il mistero attorno all’audio incuriosisce un po’ tutti, inclusa Iva Zanicchi che si domanda se si sia incontrato con una capra. Francesca De Andrè allora sbotta:

“Complimenti alla capra…chapeau”

E’ però tempo per Alessandra di abbandonare la casa e Barbara d’Urso conferma a Francesca che potrà sentire l’audio solo una volta fuori dalla casa. Si vocifera anche di una notte in hotel tra Giorgio e una donna ma Alessandra, uscendo, asserisce di non poter confermare quest’ultima voce.

