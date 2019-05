GF16, Francesca De Andrè e Gennaro: “c’è un amore che viene frenato”

Francesca De Andrè e Gennaro Lillo sono sempre più vicini anche se lei sembra decisamente frenata e confusa. Peccato che per gli altri inquilini della casa la situazione sia molto chiara.

Tanta confusione nella mente di Francesca De Andrè, tradita dal fidanzato e sempre più legata a Gennaro Lillo, con lei nella casa del Grande Fratello 2019.

La ragazza sembra decisamente legata e forse anche interessata al compagno di reality ma la scarsa chiarezza circa la relazione che l’attende (o forse no) fuori dalla casa con il fidanzato Giorgio Tambellini la frena molto, tanto da farle negare un sentimento che però appare palese per tutti gli altri coinquilini.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillo, “un amore frenato”

A commentare con grande chiarezza durante la diretta di questa sera del Grande Fratello 2019 la relazione tra Francesca De Andrè e Genaro Lillo ha pensato Vladimir Luxuria:

“C’è un sentimento che viene frenato”

Come non condividere simili parole? Del resto a lungo andare Francesca De Andrè non ha potuto far altro che sottolineare un ruolo oramai assodato da parte di Gennaro nella sua vita, quantomeno internamente alla casa.

“Se ho avuto il sorriso in questa settimana di sicuro è solo grazie a Gennaro”

I momenti condivisi tra i due durante la settimana appaiono sintomo di grande complicità e soprattutto il chiarimento post lite mandato in onda dalla D’Urso appare rivelatore.

Tra i due ci sarà spazio per qualcosa di più? Forse un chiarimento questa sera tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini potrebbe essere una fine ma anche un nuovo inizio.

