Francesca De Andrè ieri sera si è lasciata andare ad un pianto disperato a seguito di una crisi esistenziale

Negli ultimi giorni Francesca De André si è isolata molto dagli altri concorrenti sopratutto per quanto accaduto lunedì in puntata. La gieffina ha infatti scoperto che il fidanzato la tradiva e che aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione. Una notizia che l’ha colpita come un fulmine al cel sereno visto che sono pochi giorni prima l’aveva rassicurata dicendo che tutto andava bene.

Da allora si è trovata al centro di numerosi discussioni e momenti di tensione nella Casa, come la lite con Gennaro Lillio o il feroce attacco a Martina Nasoni, colpevole a suo dire di bere troppo. Ieri sera non ha resistito più e si sfogata in un pianto liberatorio.

Leggi anche >>> Francesca De Andrè, confessione notturna: “avevo una perizia psichiatrica”

Francesca De Andrè: in lacrime al Grande Fratello

Ieri notte Francesca De André si sentiva molto giù. Mentre tutti erano in giardino a cantare Francesca rimasta sola in casa, si lascia andare alla disperazione. La genovese è apparsa visibilmente sconvolta e quasi sul punto di un attacco d’ansia.

La ragazza appena ha visto Erica avvicinarsi si è lasciata andare sfogandosi con lei: “Mi sento un mostro: un mostro! Mi Che vita di m…a. Voglio spegnermi. Che brutta sono”.

Prima se l’è poi presa con Gennaro Lillio colpevole, a suo dire, di non essere in grado di prendere una posizione: “Gennaro viene mi chiama mi giro ed è sparito. La gente qua dentro non sta bene, ma lasciami stare. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono”.

Poi la De André si è scagliata contro il suo ex fidanzato Giorgio: “Mi vorrei spegnere, non pensare a un ca**o, mi sono rotto le pa*le. A non mi manca neanche. Che mi deve manca? Uno che non so come ca**o si è comportato e che si è fatto chicciare da una in un locale a milano. Sto entrando sempre più in consapevolezza che è un budino ambulante. Mi sento io una cretina ad aver valutato diversamente mi sento in difetto. Non ho voglia”

Una settimana difficile per Francesca ormai non si fida più di nessuno: “Mi sento io una cretina ad aver valutato diversamente, mi sento in difetto. Non ho voglia di star sveglia”. Che tutto questo malessere la spinga ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia?

Leggi anche >>> Vladimir, il doloroso passato: “Ero sola al mondo, pensavo di farla finita”

Leggi anche >>> Martina contro Francesca De Andrè: “Lei è la prima che punta il dito”

Leggi anche >>> GF 16, il gesto di Daniele per Martina sotto gli occhi di Valentina

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI