Francesca De Andrè e Valentina Vignali, accusa choc a Martina Nasoni: “sei un’alcolizzata”. Il web chiede provvedimenti immediati per le due concorrenti.

Francesca De Andrè e Valentina Vignali massacrano Martina Nasoni. Durante la cena, sia Francesca che Valentina hanno puntato il dito contro Martina dandole dell’alcolizzata. Un’accusa choc che ha scatenato la bufera sul web che chiede provvedimmenti immediati nei confronti della figlia di Cristiano De Andrè e della cestista.

Per conoscere tutte le news e avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Francesca De Andrè e Valentina Vignali: “Martina Nasoni si tracanna bottiglie di vino”

Tutto è nato da una discussione tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. L’imprenditore veronese, nonostante abbia deciso di mantenere le distanze dalla 21enne, l’ha accusata di non averlo difeso con Erica che l’ha accusato di essere una persona cattiva. Martina, di fronte a tale accusa, si è difesa affermando che si sarebbe aspettato una sua parola quando Francesca De Andrè, in diretta, le ha dato “dell’oca e della ragazza leggera”. Daniele ha così chiamato in causa Francesca che ha sbottato lanciando un’accusa pesantissima a Martina, supportata da Valentina Vignali.

Potrebbe interessarti anche—>Francesca De Andrè tradita: “Non posso perdonarlo”, video

“Ogni volta che arriva una bottiglia di vino ti alcolizzi perchè sei nervosa con Daniele. E’ un mese e mezzo che prendi la bottigia, ti riempi il bicchiere fino all’oro guardando di mer* sia Valentina che Daniele tracannando dalla mattina alla sera“, afferma Francesca De Andrè che poi chiama in causa Valentina Vignali che conferma tutto – “è vero che bevi tanto”.

“Hai 20 anni Martina, datti una regolata. Tracanni alcol come se fossi un’alcolizzata ogni volta che arriva una bottiglia di vino” – aggiunge la De Andrè. “Pesa le parole”, replica Martina. “Perchè? Che fai? Mi denunci anche tu? Sai che ca**o me ne frega! Lo aggiungo al rotolo di carta igienica. Io credo che tu abbia un probema e debba risovero in questo modo”.

L’unico a spendere una parola per Martina è Enrico: “si tratta di tre bottiglie di vino, beve nei limiti del possibile. Ha un’altra età. Non stiamo a discriminarla per tre bicchieri di vino”, ha detto Contarin. In quel momento, però, la regia ha staccato inquadrando un’altra zona della casa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La vignali che immancabilmente tira in mezzo Marty per sputtanarla come sempre #gf16 — annalisa (@anna1995lisa) 22 maggio 2019

Che schifo questo è un massacro a una ragazza di 21 anni quanta cattiveria .. Martina deve vincere è la più vera lì dentro … De Andrè e Vignali fuori subito #gf16 @carmelitadurso @GrandeFratello — robyg (@94Robyg) 22 maggio 2019

#GF16 Questa Francesca è una pazza , volgare, maleducata e schizzofrenica fa piangere Martina dandogli dell’alcolizzata, Enrico difende Martina e Francesca sbrocca! Il Gf pr proteggere la cocca della D’Urso censurando… Ma siamo seri? — ❤Chiara❤ (@chiaradolce2208) 22 maggio 2019

Schifo, fate schifo parlo al prurale perché non è solo Francesca ma anche tutti gli altri che rimangono a guardare una che da dell'alcolizzata a Martina, ma scherziamo #gf16 — annalisa (@anna1995lisa) 22 maggio 2019

Pensavo, Gianmarco e Michael invece di scappare in giardino potevano anche difendere Martina dalle accuse che le stava facendo Francesca. Menomale c'era Enrico a sostenere Martina e a tenere testa alla De Andrè. #GF16 — ER GF (@Lollo52815117) 22 maggio 2019

#gf16 Ho solo una parola per loro: DIGUSTOSO.

Quello che stanno facendo con Martina non è finito. Non hanno né carattere né personalità. — Tê Silva 🌻 (@TheresaShilva) 22 maggio 2019

#gf16 Ho solo una parola per loro: DIGUSTOSO.

Quello che stanno facendo con Martina non è finito. Non hanno né carattere né personalità. — Tê Silva 🌻 (@TheresaShilva) 22 maggio 2019