Lite accesa nella notte nella casa del GF 16 tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: i napoetano difende Martina Nasoni e volano parole grosse.

Lite furibonda in piena notte tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Nella casa del Gf 16 è finito l’idillio tra la figlia di Cristiano De Andrè e il napoetano che, dopo averla sempre difesa e sostenuta, ha sbottato di fronte all’atteggiamento aggressivo che Francesca ha avuto nei confronti di Martina. Di fronte alle dure accuse che Francesca De Andrè ha rivolto a Martina Nasoni, Gennaro è intervenuto per difendere la 21enne scatenando la rabbia della De Andrè.

Per conoscere tutte le news e avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Gf 16, Francesca De Andrè attacca Gennaro Lillio: lite furibonda in piena notte

Francesca De Andrè ha tirato nuovamente in ballo il bacio che Gennaro e Martina Nasoni si sono scambiati durante una prova per il budget settimanale. Il napoletano ha ribadito ancora una volta di aver parlato del bacio alla De Andrè durante un momento di confidenza non aspettandosi che Francesca che è la persona di cui si fidava di più all’interno della casa, tirasse fuori l’argomento. aimentando pettegolezzi su Martina. “Da uomo, volevo proteggere una ragazza di vent’anni”, spiega il napoletano. Gennaro, inotre, non ha gradito l’aggressività e l’attacco che Francesca ha rivolto a Martina durante una discussione tra la Nasoni e Daniele Dal Moro. Tra i due, così sono volate parole grosse.

Potrebbe interessarti anche—>Gennaro Lillio, il padre si fa vivo dopo 27 anni: lui reagisce così

“Lei, quando sbrocca, tira fuori tutto, però si dimentica che io e lei abbiamo un determinato tipo di rapporto e se le faccio una confidenza non mi può pugnalare alle spalle. Francesca mi hai deluso”, spiega Gennaro a Kikò che assiste alla discussione tra i due. “Che scene, Napoli non furore”, replica Francesca scatenando ulteriormente la rabbia di Gennaro – “sono fiero di essere napoletano. Io ho un’educazione impeccabile. Sono discreto e rispettoso con tutti”.

“Io amo i napoletani ma stai facendo delle sceneggiate, stai recitando. Voui mettermi cose in bocca che paro napoetano tutto i giorno? Ah coglio*e. Che scenette stai facendo guardando le telecamere, coglio*e”, sbotta Francesca De Andrè.

Gennaro riporta poi la discussione sul motivo del litigio. “Hai detto che non ho le palle di dire le cose in faccia e che poi vengo a dirtele sotto le coperte”. La De Andrè, poi, non resta in silenzio e replica ancora: “C’era il video sul divanetto, capra che non ascolti. La coltellata me l’hai data tu tirando fuori una mia questione personale pezzo di mer*a. Mi hai detto che non ho avuto uomini. Del senza palle ti ho chiesto scusa, tu hai parlato dei caz*i miei, sei una mer*a”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI