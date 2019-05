Una meravigliosa ghirlanda primaverile fai da te arricciata e semplice da realizzare. Perfetta come fuori porta o regalo fai da te.

Una graziosa ghirlanda primaverile che si esegue facilmente, senza dover cucire e che sarà perfetta per decorare la vostra casa, o da regalare ad una persona speciale. La ghirlanda è realizzata in morbido pannolenci e sarà perfetta come lavoretto fai da te per i più piccoli.

Questa bellissima ghirlanda potrà anche essere posta su un tavolo od un mobile come cornice a delle candele dai colori pastello, perfetta per arricchire la tavola di un pranzo in famiglia. Potrà essere poi personalizzata scegliendo i colori più adatti all’ambiente a cui è destinata o essere arricchita di decorazioni.

Come realizzare la ghirlanda primaverile arricciata

Per realizzare la ghirlanda primaverile arricciata, avrete bisogno di:

2 barrette di fil di ferro rivestite in carta verde

pannolenci colorato da 1mm

nastrini di raso

nastro di stoffa

elementi decorativi

fiori di feltro o pannolenci

forbici

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete realizzare facilmente questa graziosa ghirlanda fai da te perfetta per la primavera. Si dovranno semplicemente tagliare delle strisce rettangolari di pannolenci e arricciarle sul fil di ferro per poi applicare dei fiori in pannolenci e delle decorazioni. Non vi resta che seguire il video tutorial!

