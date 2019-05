Questa notte, dopo le accuse lanciate dal sito Dagospia, Eliana Michelazzo ha detto la sua su Instagram.

Quella di ieri è stata sicuramente una serata intensa per Eliana Michelazzo che dopo aver confessato la sua verità a Live Non è la d’Urso si è trovata al centro di diverse polemiche. Tra queste, non passa inosservata quella lanciata dal sito Dagospia che l’ha accusata di mentire e di far coppia con Pamela Perricciolo con la quale avrebbe creato per anni profili falsi per minacciare i vip.

Eliana Michelazzo si difende dalle accuse

Sembra una telenovela infinita quella ha per protagoniste Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Donna Pamela alias Pamela Perricciolo. Le tre donne, unite fino a poco tempo fa da una collaborazione e una profonda amicizia, sembrano ormai ai ferri corti e tutto per via della finta storia che Pamela Prati avrebbe messo in scena nell’ultimo anno, parlando del suo imminente matrimonio con tale Mark Caltagirone e del suo essere diventata mamma in affido di due bambini che, a conti fatti, pare non esistano.

Una storia che assume contorni sempre nuovi ma che ieri, attraverso le parole della Michelazzo, ha mostrato anche un’altra realtà: quella della possibilità di innamorarsi di qualcuno che non esiste, portando avanti una storia di menzogne anche per anni.

È così che Eliana Michelazzo si è raccontata tra le lacrime, accusando la “sorella” ed ex collega Pamela Perricciolo, rea di aver creato il profilo di Simone Coppi, un uomo che lei credeva vero al punto da amarlo e dedicargli 10 anni della sua vita.

Una vita che il sito Dagospia ha subito messo in dubbio, parlando di una relazione tra le due ex manager della Prati e proseguendo con l’accusa di raggiro di diversi vip.

A tutto ciò, la Michelazzo ha deciso di rispondere attraverso le storie di Instagram:

“Sai che vi dico? Potete dire quello che volete ma io sto con la coscienza apposto! E rispetto il mondo gay! Anzi se lo fossi non sarebbe stato un problema”

Al momento la Michelazzo sembra non aver colto le altre accuse, restando in silenzio circa la creazione di profili falsi per ricattare i vip. Di sicuro, però, non si tratta di una storia che sembra vicina alla conclusione e quasi certamente sentiremo ancora parlare di lei e della Perricciolo con la quale, al momento, non si capisce bene quali siano i rapporti.

A suo dire nei giorni scorsi si sarebbe recata a sporre denuncia contro l’ex amica e collega. Dagospia, però, sembra di tutt’altro avviso. Quale sarà la verità?

