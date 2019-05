Gennaro Lillio, il padre si fa vivo dopo 27 anni di assenza: il messaggio non è quello che il gieffino si aspettava, ma la reazione sorprende.

Gennaro Lillio ha avuto una serata intensa nella casa del Grande Fratello 2019. Dopo aver mostrato a Francesca De Andrè le foto del tradimento del fidanzato Giorgio, Gennaro ha dovuto affrontare un capitolo doloroso del suo passato legato al padre che lo ha abbandonato quando era molto piccolo. Dopo 27 anni di assenza, il padre di Gennaro si è rifatto vivo.

Gennaro Lillio: confronto con il padre dopo 27 anni di assenza?

La settima puntata del Grande Fratello 2019 è stata dedicata al papà. Dopo l’ingresso in casa del padre di Martina, è toccato a Gennaro ascoltare le parole che gli ha scritto il padre che non vede da 27 anni.

“Ciao Gennaro, sono Giuseppe Lillio, tuo padre. Non mi interessa la visibilità ma mi è sembrato giusto dirti la mia, visto che mi hai tirato in ballo. Ciò che hai detto è una verità parziale di cui non sei a conoscenza. Dici che ho dei figli, ma sai di avere una sola sorella. Non ho mai tentato di recuperare il rapporto con tua madre perciò non è vero che lei ha deciso di non avere a che fare con me. Non chiedo il tuo perdono. Vorrei solo avere un confronto con voi al di fuori del contesto televisivo”.

Barbara D’Urso ha così commentato: “Tuo padre ci ha inviato anche una contestazione in cui chiede rispetto per la sua privacy. Avete una cosa in comune tu e Francesca De André, non potete parlare del vostro papà”.

Gennaro ha ribadito di fidarsi ciecamente della mamma ma di voler incontrare il padre quando finirà il Grande Fratello, ma da “uomo a uomo”.

