Chi soffre di emorroidi sa che ci sono alcuni cibi che peggiorano la situazione: ecco cosa mangiare e quali alimenti è meglio evitare.

Le emorroidi sono un problema molto fastidioso: quando si infiammano, si gonfiano e diventano davvero dolorose!

Inoltre, l’infiammazione tende a peggiorare anche rispetto alle abitudini alimentari: ma quali sono gli alimenti che peggiorano le emorroidi? E quali cibi, invece, bisognerebbe preferire per sentirsi meglio?

In generale, le due regole fondamentali che riguardano il binomio tra dieta e emorroidi sono: più fibre, più acqua.

L’idratazione e le fibre solubili, infatti, aiutano a mantenere la regolarità intestinale e a rendere più semplice il passaggio delle feci nel retto, che nelle fasi più acute possono causare dolori anche forti a chi soffre di malattia emorroidaria.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa mangiare con le emorroidi e che cosa è meglio evitare di portare a tavola.

Emorroidi, i cibi sì e i cibi no

Quando si è in presenza di un’infiammazione delle emorroidi è bene preferire un’alimentazione sana ed equilibrata, senza farsi mancare alcuni cibi in particolare:

– Fibre solubili > sì ai cereali come l’avena, che sono solubili in acqua e creano un film gelatinoso che rende morbide le feci. Attenzione a non esagerare, soprattutto con le fibre insolubili (come quelle vegetali di finocchi e sedano) perchè potrebbero causare gas e gonfiore addominale.

– Legumi e frutta secca > fagioli e lenticchie, ma anche noci e mandorle sono una buona scelta per chi ha bisogno di un corretto apporto di fibre.

– Farine integrali > chi soffre di emorroidi dovrebbe preferire le farine integrali a quella bianca per pane, pasta e cracker.

– Frutta e verdura > ricordate, quando possibile, di consumare i vegetali con la buccia perchè è proprio lì che si concentrano le fibre.

Tra i cibi da evitare se si soffre di emorroidi, invece, troviamo tutti quegli alimenti che possono peggiorare la stitichezza: pane bianco e farine raffinate in primis, ma anche latte e formaggi, carne, surgelati e fast-food.

Fate attenzione anche a non esagerare con il sale, che causa ritenzione idrica e aumenta la pressione sanguigna, compresa quella delle vene emorroidarie.

