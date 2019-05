La cheesecake è un dolce amatissimo che si presta a tantissime varianti: scopriamo insieme 5 ricette facili e veloci – VIDEO

La cheesecake è un dolce di origini greche che si è poi ampiamente diffuso nella cucina anglosassone, fino a diventare uno dei simboli della pasticceria americana più conosciuti al mondo.

A base di formaggio morbido e biscotti, può essere preparata in centinaia di gusti differenti sia nella variante cruda, con la classica crema di formaggio su base di biscotti sbriciolati, che nella variante cotta al forno. In entrambi i casi, la cheesecake è un dolce che si serve freddo e che può essere molto goloso anche nella sua variante salata.

In questo articolo abbiamo raccolto 5 video ricette per altrettante versioni di cheesecake: pronti a gustarle tutte?

Ricetta per cheesecake, 5 varianti da non perdere

CHEESECAKE ALLE FRAGOLE

Iniziamo da un grande classico: la cheesecake alle fragole senza cottura! La ricetta è davvero semplice e prevede una base di biscotti e burro fuso, ricoperta da una crema di panna, yogurt e formaggio spalmabile. A completare il tutto, uno strato di marmellata di fragole o, in questa stagione, potete preferire delle ottime fragole fresche.

CHEESECAKE COTTA AI FRUTTI DI BOSCO

La seconda variante che vi presentiamo è un altro grande classico, stavolta delle cheesecake cotta in forno: un buonissimo dolce ai frutti di bosco, da realizzare con una crema di robiola e ricotta. A differenza della versione cruda, in questa torta sono presenti anche le uova.

CHEESECAKE AL CIOCCOLATO BIANCO E LAMPONI

Un abbinamento delicato per un’armonia di sapori fresca e raffinata: in questa video ricetta scoprirete come realizzare delle gustose cheesecake monodose con una base di biscotti e cioccolato bianco, sormontata dalla crema di formaggio e lamponi.

CHEESECAKE ANANAS E AMARETTI

Se avete voglia di un abbinamento particolare e sfizioso, questa ricetta originale vi permetterà di preparare una cheesecake al gusto di ananas e amaretti: il risultato è un dolce fresco, delicato e goloso perfetto anche per i mesi più caldi dell’anno.

CHEESECAKE SALATA

Anche in questo caso senza bisogno di cottura, la cheesecake che vi proponiamo in chiusura è in un’inedita versione salata: ottima da servire come antipasto o per un buffet estivo, nel video è proposta con il classico abbinamento tra pomodorini e basilico, ma potrete scegliere le verdure che più vi piacciono.

