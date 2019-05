Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Un’idea fai da te simpatica e veloce per riciclare i bastoncini del gelato o abbassalingua: ecco cosa potete realizzare – VIDEO

Che vogliate realizzarla come progetto di riciclo fai da te per la vostra casa, o come simpatica idea regalo personalizzata da donare a un’amica, questa casetta portachiavi da appendere all’ingresso è davvero carina e facile da realizzare.

Inoltre, questo progetto creativo è utile per dare nuova vita ai bastoncini del gelato, ma anche agli abbassalingua o alle spatole da ceretta utilizzate da qualsiasi estetista: un lavoretto in legno che potrete realizzare anche coinvolgendo i vostri bambini!

