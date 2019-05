Eliana Michelazzo in condizioni critiche, sconvolta e sotto shock: ecco perchè non ha potuto essere presente al Grande Fratello – VIDEO

Ieri sera Eliana Michelazzo avrebbe dovuto essere presente in trasmissione durante la puntata del Grande Fratello, ma Barbara D’Urso ha spiegato la sua assenza svelando che la donna era “sconvolta e sotto shock”.

Oggi arriva la verità di Selvaggia Roma, la quale ha dichiarato di aver soccorso Eliana in piena notte e di averla trovata “in condizioni davvero critiche”.

A questo punto, tutti sono in attesa di ascoltare le dichiarazioni della diretta interessata per vederci finalmente chiaro.

