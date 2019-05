Eliana Michelazzo ha chiesto di entrare al Grande Fratello. La risposta di Mediaset.

Prosegue la saga che vede coinvolta Pamela Prati, il presunto marito Mark Caltagirone e le agenti che hanno accompagnato la Prati in diverse trasmissioni televisive.

Quella più in vista, Eliana Michelazzo, ha dichiarato di voler confessare la verità su Caltagirone e sembra lo farà a Live non è la d’Urso, Mercoledì sera. A tal proposito, la manager della Prati ha ammesso di temere le accuse contro di lei, dicendo che si sentirebbe più sicura in un posto isolato come la casa del Grande Fratello. Cosa avrà deciso Mediaset a riguardo?

La risposta sembra non essere positiva. Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Eliana Michelazzo confessa tutto e chiede di entrare al Grande Fratello

