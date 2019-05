Francesca De Andrè, dopo la diretta del Grande Fratello, fa delle pesanti accuse nei confronti del suo ex Giorgio. Tutto in un video

Appena finita la diretta di ieri sera del Grande Fratello, La De Andrè e Valentina Vignali sono tornate a parlare del presunto tradimento dell’ex di Francesca e di quando lui è entrato nella Casa più spiata d’Italia.

Stando a quanto affermato dalle due Giorgio avrebbe fatto uso di droga prima di entrare nella casa del GF. Un video che in queste ore è diventato virale mostra la conversazione tra le due gieffine. Nella Clip che dura una manciata di secondi si sente chiaramente:

V:“Può essere che stava in condizioni un po’ così e ha fatto sta cosa perché stava così?”

F: “Sì , sì, poteva essere che era andato a drogarsi in macchina!”

V: “Si ok, drograrsi in macchina…e ha fatto cose perché stava fatto magari? Perché ci stanno pure quelli te lo assicuro, non è ne il primo ne l’ultimo!”

F: “Sì, ma non è giustificabile comunque. Io voglio capire se gli ha dato un bacio”

