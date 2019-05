Eliana Michelazzo, dopo aver raccontato la verità su Mark Caltagirone, ecco perchè non è entrata nella casa del Grande Fratello.

Eliana Michelazzo non è entrata nella casa del Grande Fratello come, invece, avevano riportato alcune indiscrezioni circolate sul web. A spiegare la decisione di non accettare la richiesta di Eliana Michelazzo che, dopo aver confessato la verità su Mark Caltagirone, aveva chiesto di poter trascorrere alcune settimane nella casa de Grande Fratello per allontanarsi da tutto e da tutti, è stata la stessa Barbara D’Urso.

Per conoscere tutte le news e avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Eliana Michelazzo: ecco il vero motivo per il quale non è entrata nella casa del Grande Fratello

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Live Non è la d’Urso che sarà trasmessa nella puntata in onda mercoledì 22 maggio, Eliana Michelazzo ha raccontato tutta la verità su Mark Caltagirone.

«In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista». Eliana Michelazzo rivela in lacrime: «Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…». Conclude la Michelazzo: «Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di “Grande Fratello”».

Potrebbe interessarti anche—>Grande Fratello, lite tra Malgioglio e De Andrè: “Pazza totale, volgare e terribile”

Dopo aver chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello, Eliana Michelazzo aveva già ricevuto la rilposta di Mediaset. Barbara D’Urso, poi, durante la settima puntata del reality, ha aggiunto: “Abbiamo anche deciso di non farla entrare nella casa del Grande Fratello, perché non è un rifugio per chi vuole scappare. In realtà questa decisione avrei voluto comunicargliela qui. Davanti a tutti, in poche parole le avrei spiegato i motivi del nostro rifiuto. Eliana è talmente sconvolta, dopo la confessione che ha fatto è davvero scioccata. In questo momento uso il termine shock in maniera appropriata. Lei è molto provata e quindi non se l’è sentita. […] Lei mi ha detto di avere talmente paura, che deve espatriare”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI