Fai da te per bambini: il drago sputafuoco – VIDEO

Un’idea fai da te per bambini, per realizzare insieme ai più piccoli un simpatico drago sputafuoco a partire da materiali di riciclo – VIDEO

Basta un rotolo di carta igienica terminato, un po’ di carta crespa colorata, dei colori acrilici con pennelli e colla vinilica o per carta… E sarete pronte per realizzare una simpaticissima idea fai da te con i vostri bambini: dei draghetti sputafuoco per giocare insieme!

Potrebbe interessarti anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI