Grande fratello, il padre di Martina: “lascia perdere Daniele”. Lui reagisce così

Il padre di Martina Nasoni al Grande Fratello 2019 per fare una sorpresa alla figlia dice: “lascia perdere Daniee”. Dal Moro reagisce così.

Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta, durante la settima puntata del Grande Fratello 2019 ha ricevuto una bellissima sorpresa. Dopo un emozionante video sulla sua storia e quella della mamma che ha subito un trapianto di cuore, in casa, è entrato il padre che, dopo aver abbracciato la figia, le ha consigiato di allontanarsi da Daniele con cui ha iniziato una conoscenza e di non elemosinare attenzioni e coccole. Una dichiarazione dura che non è passata inosservata, ma come ha reagito l’imprenditore veronese?

Grande Fratello, la reazione di Daniele Dal Moro dopo le parole del padre di Martina Nasoni

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, dopo un’accesa lite, si sono allontanati. La ventunenne, però, è ancora molto presa dall’imprenditore veronese e spera di poterlo conoscere bene quando finirà il Grande Fratello. I padre, però, le ha consigiato di allontanarsi definitivamente da Daniele. “Ci manchi tantissimo. Sei bravissima, ti stiamo seguendo tutti. Solo una cosa ti voglio dire. Devi lasciare perdere Daniele, te ne devi dimenticare. Devi farti il tuo percorso, questa cosa ti crea solo problemi. Sei bella, puoi pretendere qualsiasi uomo senza aspettare che qualcuno ti dia qualcosa che non vuole darti“, sono state le paroe del padre.

Dopo la diretta, Daniele ha spiegato a Martina che quello che le ha detto il padre è esattamente ciò che pensa lui e che le ha sempre detto da quando hanno iniziato la conoscenza. Questa mattina, poi, durante una chiacchierata con Vladimir Luxuria che è entrata nella casa per due settimane, ha ribadito di volerle bene, di gradire quando lei si avvicina per dargli un bacio o un abbraccio, ma di non essere innamorato e di non aver progetti con lei. “Se lei viene a darmi un abbraccio, a me non da fastidio. Sono contento per lei che sia venuto suo padre. Non mi focalizzo su una frase detta e ha espresso la sua opinione e non ci vedo niente di male”, ha detto.

