Gennaro Lillio , questa mattina mentre palava con Kikò Nalli, ha espresso il suo pensiero su Giorgio, ex di Francesca De Andrè

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, nel corso della diretta Barbara D’Urso ha avuto modo di trattare diversi argomenti dai più toccanti come l’incontro tra Serena e il suo ragazzo e momenti più seri come la rivelazione del tradimento di Giorgio nei confronti della sua ragazza Francesca.

La rivelazione del tradimento è stato svelta in un primo momento a Gennaro Lillio, coinquilino al quale la De Andrè si è particolarmente legato all’interno della Casa, che ha dovuto mostrargli le foto che dimostravano tutto. Lei in un primo momento non ci crede poi arriva la sorella di Francesca, Fabrizia, che conferma il tutto: “Tu lo sai che io Giorgio non l’ho mai approvato. Non posso raccontarti nel dettaglio perché è abbastanza pesante. Giorgio si è dimostrato quello che è. Hai un ragazzo meraviglioso qui dentro che è Gennaro. Io sono commossa dalla vostra storia. Io non ho mai approvato Giorgio”.

Gennaro Lillio: le dure affermazioni nei confronti di Giorgio, ex di Francesca

Questa mattina Gennaro Lillio è tonato a parlare dell’argomento in giardino insieme a Kiko: “Io non sono felice perché lei ci sta di nuovo male, non mi avvicinerei mai a una persona in un momento di debolezza o di vuoto. Io mi avvicino alle persone quando sono neutre, quando sono forti e stabili. Io le starei solo accanto.”

Poi ha proseguito criticando il comportamento che ha avuto Giorgio, ex di Francesca, la settimana scorsa: “Tre giorni prima è stato con un’altra persona. Tu non sapevi se entrare perche avevi la coscienza sporca e non sapevi come fare. È stato troppo buono con me ed è stato carinissimo ed io al suo posto non sarei stato così. Perché è vero che tra me e Francesca non c’è stato niente ma tra noi c’è stato uno stretto contatto. Io da fuori sarei stato geloso e mi avrebbe dato fastidio. Io al posto suo prima gli avrei fatto il culo e poi l’avrei abbracciata e baciata.”

Poi ha aggiunto: “A lui non traspariva proprio questa cosa, era cosi tranquillo. Io non mi sarei comportato cosi e io nei suoi panni mi sarei sentito mancato di rispetto. Questo suo atteggiamento era strano, troppo distrazioni futili in un momento cosi importante. Tutti atteggiamenti di uno che nascondeva qualcosa e deviava le circostanze.”

Chissà se Giorgio avrà modo di replicare alle affermazioni del gieffino o entrerà direttamente nella casa del Grande Fratello. Non ci resta che aspettare.

